Soud po bouřlivé debatě odmítl nechat exprezidenta na svobodě. Lula má strávit dvanáct let za mřížemi

Brazilský exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, odsouzený nepravomocně za korupci ke 12 letům vězení, bude muset zřejmě během měsíce nastoupit do vězení. Brazilský nejvyšší federální soud totiž v noci na dnešek zamítl možnost, aby exprezident zůstal na svobodě, dokud nevyčerpá všechny možnosti odvolání. Dal tak zelenou soudu nižší instance, který podle deníku El País zřejmě příští týden nařídí zahájení výkonu trestu. Lula má ještě několik možností, jak oddálit nástup do vězení, podle deníku ABC ale maximálně do začátku května.