Španělské policii při pronásledování zemřel migrant ze Senegalu. Ulice Madridu pak zachvátil hněv a násilí

Skoro dvě desítky zraněných, většinou z řad policistů, si vyžádaly noční střety demonstrantů s policií v centru Madridu. Důvodem nepokojů, při nichž protestující zapalovali popelnice a házeli na policisty kamení, bylo úmrtí senegalského pouličního prodavače. Ten zemřel na srdeční zástavu zřejmě poté, co utíkal před policií. Uvedla to dnes španělská média. Na večer svolali pouliční prodejci z řad migrantů demonstraci do madridské čtvrti, kde se události staly.