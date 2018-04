SPD si volí nové vedení. Do čela nejstarší strany v Německu míří poprvé v historii žena

Německá sociální demokracie by si na nedělním sjezdu měla poprvé ve své 155leté historii do svého čela zvolit ženu. Novou předsedkyní se v porýnském Wiesbadenu podle všeho stane dosavadní šéfka poslanců SPD Andrea Nahlesová, i když bude mít konkurenci v podobě starostky severoněmeckého Flensburgu Simone Langeové.

„Je správné, že strana jako SPD konečně dostane předsedkyni,“ říká generální tajemník sociálních demokratů Lars Klingbeil. „Je to možná o 55 let později, než by bylo dobré, ale přesto je to mimořádný moment,“ dodal. Vystihuje tak názor řady dalších členů strany, která se považuje za jednu z nejdůležitějších bojovnic za rovnoprávnost pohlaví.

Pokud jde o post na čele strany, zaostávala zatím SPD výrazně za Zelenými, Levicí či Křesťanskodemokratickou unií (CDU), v jejímž čele už od roku 2000 stojí současná kancléřka Angela Merkelová.

O tom, že se jim v tomto ohledu SPD konečně vyrovná, by zřejmě sociální demokraté vůbec nepřemýšleli, pokud by v loňských parlamentních volbách dopadli alespoň o něco lépe. Martin Schulz je ale dovedl k nejhoršímu výsledku od druhé světové války, když strana dosáhla jen na 20,5 procenta hlasů, a i když stranu ještě několik měsíců vedl, byl jeho politický osud zpečetěn.

Od volebního propadáku se ve straně neskloňuje snad žádné slovo tak často jako obnova, a to obnova programová, strukturální i personální. Tu personální má odstartovat právě sjezd nejstarší německé demokratické strany. Její nová předsedkyně, která každopádně nebude součástí vlády velké koalice CDU/CSU a SPD, pak bude v příštím roce a půl řídit obnovu programovou a strukturální.

Generální tajemník Klingbeil je přesvědčen, že během této doby musí SPD vypracovat nový program, který dá jasně najevo, jak si chce strana poradit s hlavními výzvami budoucnosti. Změnit by se podle něj mělo i vnitřní diskusní klima a za nutné považuje i hledání cest, jak posílit v bývalém východním Německu, kde SPD dosahuje velmi slabých výsledků.

Sedmačtyřicetiletá Nahlesová je pro Klingbeila osobností, která má nejlepší předpoklady stranu složitým obdobím obnovy provést. „Andrea Nahlesová přináší profesionalitu, kterou právě teď SPD potřebuje,“ podotýká s tím, že každý také ví, co chce Nahlesová prosazovat.

To je i podle vnějších pozorovatelů jednou z největších výhod političky, která byla v minulé vládě ministryní práce a sociálních věcí, a je tak všeobecně známá, což je důležité při prezentaci strany voličům. Některým kritikům uvnitř sociální demokracie ale právě dlouholeté politické působení Nahlesová vadí, protože ji považují za součást stranického establishmentu, který dosud na běžné straníky nebral takové ohledy, jaké by podle nich měl.

Z toho by mohla těžit jedenačtyřicetiletá protikandidátka Langeová, která se proti stranickému establishmentu staví a prezentuje se jako bojovnice za zájmy řadových členů. Ani tak se ale nečeká, že by měla skutečnou šanci porazit jasnou favoritku Nahlesovou, kterou podporuje mimo jiné vedení SPD.

Pečlivě se bude sledovat především to, o kolik procent hlasů 600 delegátů ji dokáže připravit. Podle některých odhadů by mohlo jít o 20 až 30 procent. Z konečného výsledku se pak bude usuzovat na to, jak silné má Nahlesová postavení.