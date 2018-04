„Stop Sorosovi.“ Orbánův Fidesz může prosadit protiimigrační zákon už brzy

Maďarská strana Fidesz by po nedělním vítězství v parlamentních volbách mohla už v květnu prosadit zákon zvaný Stop Sorosovi, jehož cílem je omezit migraci. Podle agentury Reuters to dnes řekl mluvčí strany János Halász.

Návrh uvedeného normativního aktu je součástí protiimigrační kampaně premiéra Viktora Orbána namířené proti americkému finančníkovi maďarského původu Georgi Sorosovi. Filantropické aktivity tohoto miliardáře se zaměřují na podporu liberálních hodnot a otevřené hranice ve střední a východní Evropě.

Halász řekl, že prvním legislativním krokem nového parlamentu, který by se mohl ustavit do konce dubna, by mohlo být právě schválení uvedeného zákona. Ten by podle vyjádření mluvčího měl vládě umožnit zakázat nevládní organizace, které podporují migraci a představují tak pro stát "bezpečnostní riziko".

Návrh zákona byl končícímu parlamentu předložen v únoru. Jeho součástí je 25procentní zdanění darů plynoucích ze zahraničí nevládním organizacím, které v Maďarsku podporují migraci.