Sýrie jako nová kubánská krize? Vztahy s Ruskem jsou nejhorší v historii, připustil Trump

Mnozí jsou přesvědčeni, že se svět nejblíže k jaderné válce dostal během kubánské krize v roce 1962. Sověti tehdy na Kubu tajně dovezli své atomové zbraně, na což americký prezident John Kennedy reagoval aktivací jaderného arzenálu Spojených států a námořní blokádou ostrova. Nakonec se vše podařilo vyřešit diplomatickou cestou, podle historiků však jen tak tak.

„Současná situace v Sýrii mi kubánskou krizi do velké míry připomíná,“ říká pro Deutsche Welle Igor Jurgens, bývalý šéfporadce ruského premiéra Dmitrije Medveděva. Analogii připouští i Elmar Brok, německý politik a bývalý šéf zahraničního výboru Evropského parlamentu. „Současná syrská rozepře je první přímou hrozbou konfliktu mezi dvěma nukleárními velmocemi, USA a Ruskem, od dob kubánské krize,“ připouští.

Sám prezident Trump nedávno prohlásil, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou nyní nejhorší v historii. Do značné míry není jeho názor nepodložený, nicméně na druhou stranu automaticky neznamená, že právě nyní je svět blíže jadernému konfliktu, než byl v roce 1962.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?