Syrská armáda chystá konečný úder proti povstalcům ve východní Ghútě, tvrdí provládní tisk

„Jednotky rozmístěné v Ghútě připravují rozsáhlou vojenskou operaci v Dúmě, pokud teroristé z Džajš al-Islám město nevydají a neodejdou,“ napsal Al-Vatan.

Radikálové, kteří na dohodu o evakuaci přistoupili, odjíždějí do Idlibu na severozápadě Sýrie. Agentura AP upozornila, že pokud Džajš al-Islám z východní Ghúty odejde, bude to znamenat její konec. Většina jejích členů je z Dúmy.

Armáda s podporou ruského letectva zahájila operaci proti východní Ghútě 18. února. Podle AP od té doby přišlo o život na 1600 lidí, evakuovalo se přes 100 000 osob. V rukou armády je nyní většina východní Ghúty, až na Dúmu.

AP napsala, že ve východní Ghútě působilo v minulosti až 17 povstaleckých uskupení. Tři největší z nich ovládaly nejvíc území. Dvě - Ahrár aš-Šám a Fajlak ar-Rahman - se evakuovaly na sever, kde mají své lidi, a s Tureckem, které s Idlibem sousedí, udržují dobré vztahy. To ale není případ skupiny Džajš al-Islám, která je vázaná na Dúmu a jinde v Sýrii nemá zázemí. "Je to velmi lokální záležitost. Vznikla ve velmi specifickém sociálním prostředí, vychází ze salafistického učení rozšířeného v okolí Damašku," sdělil Faysal Itani z analytického střediska Atlantic Council.

Odhaduje se, že Džajš al-Islám má asi 10 000 členů, kteří jsou teď v obklíčení ve městě hustě obydleném civilisty. Je jich tam podle odhadů na 150.000, mnozí z nich tam přišli při útěku z jiných částí východní Ghúty. Někteří přebývají venku nebo ve zničených budovách.

Právě tato situace nutí skupinu při vyjednávání k ústupkům. Podle AP dalo Rusko, které vyjednává, v úterý 48hodinové ultimátum. Skupina má buď odejít na sever, nebo čelit ofenzivě. Mluvčí skupiny ale tuto informaci popřel. Řekl, že bojovníci Džajš al-Islám nikdy neodejdou. Evakuaci na sever označil za nucené přesídlení. „Vyjednáváme o tom, že zůstaneme, ne že odejdeme. Ti, kdo z východní Ghúty odejdou, nemohou snít o návratu,“ citovala ho televize Al-Arabíja.

Podle exilové organizace ochránců lidských práv (SOHR) Rusko odmítlo povolit skupině odejít na jih, do Dará. Bojovníci by se tam dostali do blízkosti jordánské hranice a měli by šanci na další pomoc ze Saúdské Arábie. Na severu je ale čeká boj se soupeři ze skupin napojených na Al-Káidu.