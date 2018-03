Tálibán ji málem zavraždil. Teď se nobelistka Júsufzaiová poprvé vrátila do rodného Pákistánu

Bojovnice za právo dívek na vzdělání, pákistánská nositelka Nobelovy ceny za mír Malala Júsufzaiová, se dnes po šesti letech vrátila do rodné země. V Pákistánu je poprvé od podzimu roku 2012, kdy ji ozbrojenci z Tálibánu kvůli její kampani vážně postřelili do hlavy a do krku.