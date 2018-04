Trump chce s TPP zatlačit na Čínu a ulevit americkým firmám. Návrat k dohodě ale bude složitý

Americký prezident Donald Trump zvažuje, že se USA vrátí k projektu Transpacifického partnerství. Slibuje si od toho zvýšení tlaku na Čínu, s níž Spojené státy zabředly do obchodní války poté, co si obě země navzájem zavedly cla na řadu důležitých výrobků.

To má negativní dopady na řadu amerických firem. Snazší přístup na jiné trhy by proto uvítaly jako jistou formu kompenzace. „TPP je v tomto ohledu zásadní dohoda. Musíme si uvědomit, že smlouvu uzavřely státy, které jsou americkými strategickými partnery,“ komentuje úvahu pro INFO.CZ ekonom Michal Mejstřík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tlak na Čínu

Dohody mezi více státy jsou způsobem, který podle ekonomů může přispět k tlaku na Čínu, aby otevřela svůj trh. Právě uzavřený čínský trh je vedle ochrany duševního vlastnictví nebo velkého obchodního deficitu mezi Washingtonem a Pekingem jedním z důvodů, proč se Trump do obchodní války pustil.

Výhoda TTP v obchodní válce by spočívala ve skutečnosti, že zúčastněným zemím odbourává řadu bariér a vývozcům snižuje náklady. Pokud by se Trump skutečně k TPP vrátil, pomohlo by to například americkým farmářům. Ti nyní dodávají své zboží do Japonska podstatně dráž než jejich kolegové z Austrálie.

„Vizí je nastavit rámec, kterému se Čína bude muset případně přizpůsobit,“ nastiňuje ekonom David Autor z Massachusettského technologického institutu, jakým směrem se úvahy americké administrativy ubírají.

Návrat „katastrofy“

Trumpův návrat k TPP je ale překvapivý. Prezident dohodu, kterou uzavřel v roce 2015 jeho předchůdce Barack Obama spolu s jedenácti dalšími zeměmi, dlouhodobě kritizoval. Ještě jako kandidát ji označil za katastrofu a zavázal se, že ji první den ve funkci zruší. Nakonec tak učinil po třech dnech v úřadu.

Z TPP se stala vlajková loď Trumpových změn. Šéf Bílého domu prohlašoval, že místo podobných dohod vsadí na bilaterální jednání. „Ukazuje se však, že vypovědět TPP byla chyba. USA v minulosti tyto dohody podporovaly. Na globálním trhu usnadňují obchod mezi státy,“ prohlásil Mejstřík.

Trump nyní dává TPP další šanci. Snadné to s návratem ale mít nebude. Zbylé země se po odchodu USA dohodly na nové podobě smlouvy. Nyní Američané znovu přichází a z Bílého domu se ozývá požadavek, aby pro ně podmínky byly daleko výhodnější než kdy dříve.

„Původní členové strávili pět dlouhých a bolestivých let vyjednáváním dohody, kterou USA nechaly u oltáře. Následní strávili další dlouhý rok prací na změnách, aby byl její text přijatelný pro všechny. Nikdo z nich pravděpodobně nebude mít náladu zvažovat nové americké požadavky,“ domnívá se ekonomka Deborah Elmsová z Asijského obchodního centra v Singapuru.

Její slova potvrzují i dosavadní reakce jednotlivých účastníků dohody. Vyloženě odmítavé stanovisko k případnému návratu USA sice nemají, že bude složité dojednat přijatelné změny, už však daly najevo Japonsko, Nový Zéland nebo Austrálie.