Trump chce stáhnout americké vojáky ze Sýrie. „Ať se teď postarají jiní,“ řekl

Americký prezident Donald Trump si přeje brzké stažení amerických vojáků ze Sýrie. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na dva vysoce postavené představitele Trumpovy administrativy. Americká vláda dále potvrdila, že Trump nařídil ministerstvu zahraničí zmrazit více než 200 milionů dolarů vyčleněných na stabilizaci Sýrie do té doby, než administrativa znovu vyhodnotí úlohu USA v syrském konfliktu.

O svém přání, aby američtí vojáci co nejdříve Sýrii opustili, mluvil prezident veřejně ve čtvrtečním projevu v ohijském městě Richfield. "Velmi brzy ze Sýrie odejdeme," řekl Trump. "Ať se o to teď postarají jiní. Vrátíme se do své země, kam patříme a kde chceme být," dodal.

Zástupci vlády ani mluvčí ministerstev nechtěli Trumpova slova o stažení ze Sýrie oficiálně komentovat. Podle agentury AP ale americký prezident v rozhovorech s poradci o stažení vojáků ze Sýrie hovořil v posledních týdnech opakovaně. O zapojení USA do konfliktu v Sýrii by měla v první polovině příštího týdne jednat Národní bezpečnostní rada (NSC). Tam může Trump čekat opozici ze strany zástupců americké armády, kteří zdůrazňují, že boj proti Islámskému státu ani zdaleka není u konce.

Ke zmrazení financí pro stabilizaci Sýrie vyzval Trump podle listu The Wall Street Journal po přečtení zprávy o tom, že Spojené státy nedávno vyčlenily dalších 200 milionů pro obnovu Sýrie. Tuto částku v únoru přislíbil bývalý americký ministr zahraničí Rex Tillerson v Kuvajtu na konferenci o obnově Iráku.

Šéf americké diplomacie tehdy zdůraznil, že i když velké bojové operace proti radikální organizaci Islámský stát byly ukončeny, neznamená to, že Spojené státy a jejich spojenci nad touto skupinou natrvalo zvítězili. Ve funkci ministra zahraničí Tillerson skončil v polovině tohoto měsíce, a to zejména kvůli dlouhodobým neshodám s Trumpem.

Agentura Reuters připomíná, že podobnou debatu jako nyní o Sýrii vyvolal Trump i minulý rok kvůli americkým vojákům v Afghánistánu. Nakonec souhlasil s tím, že v zemi zůstanou, třebaže to předtím opakovaně zpochybňoval.

V Sýrii je nasazeno zhruba 2000 amerických vojáků.