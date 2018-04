Trump na Twitteru varoval Rusko, aby se připravilo na úder v Sýrii

"Rusko hrozí sestřelením všech raket vypálených na Sýrii. Připrav se Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a ´chytré´! Neměli byste být partnery toho Plynem Vraždícího Zvířete, který zabíjí vlastní lidi a raduje se z toho," tweetoval Trump.

Podle amerického tisku chystá jeho administrativa masivnější vojenskou akci než byla ta loňská, kterou USA potrestaly syrský režim za chemický útok na Chán Šajchún. Tehdy Američané vypálili z lodí ve Středozemním moři 59 raket na syrskou leteckou základnu.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Trump později na Twitteru uvedl, že vztahy USA s Ruskem jsou horší než kdykoliv předtím, včetně studené války.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?