Trump se inspiroval drogovou válkou na Filipínách. Pro překupníky chce trest smrti

Americký prezident Donald Trump chce v rámci dlouho avizovaného přitvrzení v boji s drogovou epidemií zavést trest smrti pro překupníky. Oznámil to během dnešní cesty do státu New Hampshire, který se s nárůstem úmrtí způsobených opiáty potýká velmi těžce. Kromě návrhu, jenž má pouze nevelkou podporu zákonodárců a vyvolal kritiku expertů, chce Trump rovněž snížit počet opiátů vydávaných na lékařský předpis.