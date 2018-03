Trumpova obhajoba v ohrožení. Část republikánů chce prezidenta porazit v primárkách

Donald Trump by mohl být po více jak dvaceti letech prvním americkým prezidentem, který bude čelit vážnému vyzyvateli v primárkách. Ty obvykle ve straně šéfa Bílého domu probíhají pouze formálně. Mezi republikány se ale objevují spekulace, že by tomu za dva roky mohlo být jinak.

O konci úřadujícího prezidenta už v primárních volbách se nemluvilo tak dlouho, až si někteří republikánští zákonodárci museli ověřit, že vyzyvatel prezidenta vůbec může kandidovat. Ve svém textu pro web Politico to popisuje Mike Murphy, který spolupracoval na pěti republikánských kampaních.

Mezi republikány nyní roste touha Trumpa vůbec nepustit do všeobecných voleb. Americké zákony možnost vyzyvatele pro prezidenta připouští. V historii se to stalo již několikrát, byť v poslední době se spíše dodržoval zvyk proti již jednou zvolenému člověku nebojovat.

V minulosti to bývalo jinak. Primárky i v rámci obhajující strany bývaly ještě v první polovině 20. století docela obvyklé. V roce 1912 spolu dramatický souboj svedli úřadující prezident William Taft a jeho předchůdce ve funkci (tehdy Ústava ještě umožňovala kandidaturu na třetí termín) Theodore Roosevelt.

V posledních padesáti letech jsou však primárky pro obhájce spíše formální. Ne, že by neměli protikandidáty. Jenže ti obvykle nekandidují ve všech státech, nemluví se o nich a z kampaně brzy odstoupí či získají mizivé procento hlasů.

Pouze v šesti případech tomu bylo jinak. A jen jednou se povedlo úřadujícího šéfa Bílého domu porazit. Nominaci vůbec nezískal Lyndon Johnson v roce 1968. Nejblíže úspěchu byl poté Ronald Reagan o osm let později, když těsně prohrál s Geraldem Fordem.

Naposledy získal více než pět procent hlasů Lyndon LaRouche, jenž v demokratických primárkách v roce 1996 vyzval Billa Clintona. LaRouche dokonce vyhrál v Severní Dakotě, tam ale Clinton vůbec nekandidoval.

Nyní to vypadá, že by se po 24 letech mohl obhájce úřadu o nominaci strachovat znovu. Republikánské plány na Trumpovo sestřelení však nejsou předurčeny k úspěchu. Trump je sice nejméně populárním prezidentem od druhé světové války, podle Murphyho by měl však případný vyzyvatel přesto obtížnou pozici.

Murphy se odkazuje na průzkum společnosti Marist Poll, který zjistil, že s Trumpem souzní 78 procent republikánů. Jeho práce má pak podporu ještě o devět procentních bodů vyšší.

Murphy však nevylučuje, že by se mohlo podařit Trumpa v primárkách porazit. Záležet bude na datech z příštího roku. „Nejsem si jistý, jestli bude Trump vůbec obhajovat, ale pokud se mu rok 2018, mohlo by mít smysl pokusit se protikandidáta postavit,“ konstatuje.