„Trumpova“ pornoherečka si vzpomněla, kdo jí vyhrožoval. Prezident to má za výmysl, další ukazují na manžela

Americký prezident Donald Trump považuje za výmysl identikit muže, o kterém pornoherečka Stormy Daniels tvrdí, že jí v roce 2011 kvůli románku s nynější hlavou státu vyhrožoval. O portrétu i o muži, za jehož nalezení nabízí pornoherečka 100.000 dolarů, se mezitím na internetu čile diskutuje, mimo jiné o tom, že je to ve skutečnosti její manžel Glendon Crain.

"Skica neexistujícího muže po několika letech. Naprostá bouda, která si tropí blázny z falešných médií (a ty to vědí)!" napsal dnes Trump na twitteru s narážkou na to, že skandálu média zneužívají. Trump opakovaně popírá, že by s pornoherečkou, která je vlastním jménem Stephanie Cliffordová, měl v minulosti poměr.

Právník pornoherečky Michael Avenatti v úterý oznámil, že předá 100.000 dolarů (dva miliony korun) tomu, kdo pomůže k nalezení osoby z identikitu. Cliffordová tvrdí, že ji na parkovišti v Las Vegas tento muž zastavil a varoval ji, aby Trumpa nechala být a na příhodu s ním zapomněla. Uvádí také, že policii tehdy neinformovala, protože se bála a nechtěla, aby její styk s Trumpem vyšel najevo.

Podle některých uživatelů na twitteru je hledanou osobou manžel pornoherečky Crain, svá tvrzení pak dokládají podobou obou mužů. Mezi tipy je i hvězda amerického fotbalu Tom Brady.

Stormy Daniels s manželem a identikit naloveautor: ČTK

Cliffordová uvádí, že za mlčení o aféře dostala 130.000 dolarů (2,6 milionu korun), které jí vyplatil Trumpův právník Michael Cohen. Ten ale uvádí, že jí peníze vyplatil ze svých osobních důvodů.