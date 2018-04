Trumpův právník v Praze: Co to znamená, pokud se tu opravdu sešel se zástupci Kremlu?

Michael Cohen byl v roce 2016 v Praze a můžeme to dokázat, tvrdí o osobním právníkovi Donalda Trumpa zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller. Ten se zabývá možnými vazbami kampaně Donalda Trumpa na Rusko a možným ovivněním amerických voleb ze strany Kremlu. Pokud má pravdu, bude to nejen znamenat, že prezidentům advokát doteď lhal, ale přinese to i zcela zásadní zvrat ve vyšetřování možné spolupráce mezi Donaldem Trumpem a Ruskem, tvrdí analýza deníku Washington Post .

Když americká média na počátku loňského roku uvedla, že se Trumpův osobní právník Cohen sešel na tajné schůzce v Praze se zástupci Kremlu, všichni údajně zúčastnění to označili za fake news. Nyní však speciální vyšetřovatel Robert Mueller tvrdí, že pro to má důkazy. Co to znamená?

Především to, že právník Michael Cohen víc než rok všem okolo lhal do očí. V návaznosti na tehdy zveřejněné informace zveřejnil přední fotografii svého pasu s prohlášením „Během svého života jsem Prahu nenavštívil.“

Den poté dokonce prezident Trump uspořádal tiskovou konferenci, během níž se za svého právníka postavil. Prý zemi neopustil a celý případ vzniknul je proto, že jej novináři zaměnili za jiného muže stejného jména. „To, co napsali, bylo neuctivé, a myslím, že by se měli omluvit,“ hřímal tehdy Trump.

Jenže si tehdy pěkně naběhnul. Jeho verze o dvou Michaelech Cohenech je nejspíše nepravdivá a byl to skutečně jeho právník, kdo byl v Praze, tvrdí nové informace.

Pravdou zatím je, že není zřejmé, jak přesně se Cohen do Evropy dostal. Podle agentury McClatchyDC aktuální informace tvrdí, že do české metropole přijel z Německa.

Podle kontroverzní složky, kterou vypracoval bývalý britský špion Christopher Steele však není podstatné „jak“, ale „proč“. A odpověď zní: Proto, aby se zde setkal se zástupci Ruska. Setkání v Moskvě tehdy nepřipadalo v úvahu – tématem rozhovorů zástupců Trumpa a Kremlu totiž bylo mimo jiné i to, jak odvrátit pozornost veřejnosti od propojení bývalého Trumpova šéfa kampaně Paula Manaforta s Ruskem.

Steelova data naznačují, že setkání Cohena s Putinovými muži Olegem Solodukhinem či Konstantinem Kosačevem mohlo proběhnout v Ruském středisku vědy a kultury v pražské Bubenči. Aktuální zpráva sice neukazuje na žádné konkrétní osoby, vypovídá však o něčem ještě důležitějším.

Naznačuje totiž, že Steelova zpráva, navzdory tomu, že byla placena Trumpovou konkurencí, může být pravdivá a zcela legitimní. A to by znamenalo zcela zásadní obrat ve vyšetřování o spolupráci Trumpovy kampaně s Kremlem.