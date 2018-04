Turecko: V Sýrii nejsme na ničí straně, máme vlastní priotiry

Turecko nestojí na straně žádné země zapojené do syrského konfliktu a jeho priority v regionu se liší od zájmů USA, Ruska či Íránu. Podle agentury Reuters to řekl místopředseda turecké vlády Bekir Bozdag. Zdůraznil přitom ale, že si Ankara nepřeje mít se státy zapojenými do syrské války konflikt.