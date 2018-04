Úder na Sýrii: USA a spojenci zaútočili na cíle spojené s Asadovým režimem

Americký prezident Donald Trump o probíhajícím útoku na Sýrii informoval v přímém přenosu. Uvedl, že se k USA připojily i Francie a Británie. Vojenskou akci tří zemí označil za boj proti barbarství. „Nejsou to činy jednoho člověka. Jsou to místo toho zločiny jednoho monstra,“ prohlásil Trump. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí krátce před tím uvedla, že USA mají důkaz o tom, že Asadovy síly použily minulý týden při útoku na syrské město Dúmá chemické zbraně.

Americký ministr obrany James Mattis oznámil, že zásah proti Sýrii byl tvrdší než ten z roku 2017. Odpálen byl podle něj oproti loňsku zhruba dvojnásobek střel. V roce 2017 vystřelily americké vojenské lodě 59 raket. Mattis zdůraznil, že útok byl namířen proti syrskému režimu. Šlo o jednorázovou akci, jejímž cílem bylo vyslat Asadovi tvrdý vzkaz.

"The nations of Britain, France, and the United States of America have marshaled their righteous power against barbarism and brutality," President Trump said tonight at the White House. https://t.co/bnmcFvGPxk