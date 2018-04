USA uvalí další sankce na Rusko. Chce ho potrestat za podporu Sýrie

Spojené státy americké připravují další sankce na Rusko kvůli jeho podpoře Sýrie. Oznámeny by měly být nejspíš během zítřka, uvedla to velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová. Sankce přijdou tedy jen nejspíš pár dnů poté, co Amerika spolu se spojenci zaútočila na strategické cíle režimu Bašára Asada kvůli chemickému útoku ve městě Dúmá, ze kterého ho Západ podezírá.