V Kosovu objevili masový hrob. Zatím exhumovali ostatky tří lidí

Podle prvních poznatků by se mohlo jednat o Srby, kteří byli zabiti během ozbrojeného konfliktu v Kosovu v letech 1998 a 1999. Zkoumání místa a s tím spojené vyšetřování má tento týden pokračovat.

Podle bělehradského deníku Večernje novosti, který neuvedl zdroj svých informací, se předpokládá, že jde o ostatky unesených Srbů. Údajně jich v objeveném masovém hrobu mohly skončit dvě desítky. Národnost zabitých lidí by ale měla do konce týdne potvrdit analýza DNA. V Kosovu se podle údajů médií od války z konce 90. let nadále pohřešuje kolem 1700 lidí. Mezi nimi je registrováno 550 nezvěstných Srbů.