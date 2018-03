V Pásmu Gazy to vře. Tisíce Palestinců protestují u hranic s Izraelem, přibývají mrtví i zranění

Napětí v Pásmu Gazy předznamenala dnes již smrt palestinského farmáře a zranění dalšího člověka izraelskou tankovou střelou. Podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy farmář přišel o život poblíž města Chán Júnis.

Palestinci si v rámci více než šestitýdenních protestů chtějí postavit u hranice s Izraelem stany. Požadují povolení k návratu palestinských uprchlíků do jejich původních domovů na území dnešního Izraele.

Podle AFP kvůli očekávanému násilí izraelská armáda na hranici vyslala posily. Izraelské obranné síly na svém twitteru informovaly, že její příslušníci museli zahájit střelbu proti protestujícím, kteří zapalovali pneumatiky a házeli Molotovovy koktejly na hraniční plot.

Update from the Gaza Strip: Thousands of Palestinians are rioting in 6 locations in the Gaza Strip, rolling burning tires and hurling stones at the security fence and at IDF troops, who are responding with riot dispersal means and firing towards main instigators