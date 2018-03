Volby v Rusku pohledem voličů: Mladí touží po změně, pro většinu je ale Putin zárukou stability

Andrej Lukinyč má s výběrem kandidáta jasno. Hlasovat bude pro Vladimira Putina. „Půjdu k volbám, protože chci stabilitu. Jak se říká: neměň koně, když překračuješ řeku. Můj kandidát může na rozdíl od ostatních nabídnout potřebnou stabilitu,“ říká pro agenturu Reuters šestačtyřicetiletý inženýr z lázeňského města Jevpatorija na západě ukrajinského Krymu okupovaného Ruskem.

Andrej Lukinyčautor: Reuters

Sedmdesátiletý vysokoškolský pedagog Vladimir už má odvoleno a stejně jako většina Rusů, i on hlasoval pro Putina. „Povznesl zemi. Rusko se od 90. let stalo mnohem silnější. Jdeme kupředu, navzdory všem překážkám,“ řekl pro ČTK s tím, že po chaosu vyvolaném po rozpadu Sovětského svazu Putin přinesl zemi vytouženou stabilitu.

„Lidi se pletou, když si myslí, že jejich hlas nic nezmůže. Třeba přispět, byť i malým dílem,“ říká pro ČTK pětapadesátiletý podnikatel Loma Kasajev a hrdě dodává, že dneska odvolila celá jeho sedmičlenná rodina. Samozřejmě hlasovali pro Putina. „Nikdo jiný nedokáže spravovat sedminu planety. A (německou kancléřku Angelu) Merkelovou taky už zvolili čtyřikrát a nikdo jí to nevyčítá,“ zdůraznil.

Pro Vladimira Putina hlasuje také dvaadvacetiletá studentka z Moskvy Julija Djuževa, která si současnou vládu Ruska nemůže vynachválit. „Jako zástupkyně mladší generace můžu říct, že pro nás, mladé Rusy, jsou všechny dveře otevřené. Každý se může chopit příležitosti a vydat ze sebe to nejlepší, ať už je v jakémkoliv městě nebo regionu,“ říká pro Reuters spoluautorka výstavy s názvem SUPERPUTIN. „Současný ruský vůdce pro mě představuje velmi racionální cestu založenou na spravedlnosti a otevřenosti, která zdůrazňuje hodnoty a tradice a na globální scéně zaujímá jasnou pozici,“ dodává mladá Moskvanka.

Julija Djuževaautor: Reuters

Jiný zástupce mladé ruské generace, jednadvacetiletý student Maxim Gubskij, se naopak řadí mezi stoupence předsedy nacionalistické Liberálnědemokratické strany Ruska Vladimira Žirinovského, která je populární hlavně mezi extremisty a tou částí ruského obyvatelstva, podle které Rusko ztratilo své velmocenské postavení. „Neočekávám, že Putin věci změní, a historie mi dává za pravdu. Za posledních 20 let se změnilo jen málo. Abych ve svém životě viděl nějaký pokrok, potřebujeme nového prezidenta, nové ambice a nová rozhodnutí,“ tvrdí student z Moskvy.

Maxim Gubskijautor: Reuters

Po změně touží také Vitalij Bespalov, který je ve volbách odhodlaný hlasovat pro nejmladší ženskou kandidátku Xeniju Sobčakovou označovanou za ruskou Paris Hilton. Oddanost šestatřicetileté kandidátce na prezidentku dokazuje i jeho tetování Sobčakové na pravé paži. „Je mi 26. Z toho 18 let – skoro celý můj život – jsem žil pod jediným prezidentem. Čekám na změnu už příliš dlouho,“ říká mladý novinář.

Vitalij Bespalovautor: Reuters

Stejně starý Grigorij Kulikovsij je ze současné vlády také znechucený, jeho kandidát se však do voleb zapojit nemůže. Hlavní kritik Putina Alexej Navalnyj byl odsouzen za údajnou krádež, kandidaturu mu tak úřady zakázaly. Navalnyj proto vyzval k bojkotu voleb, ke kterému se přidal i šestadvacetiletý IT odborník. „Tohle není země budoucnosti, je to země, která uvízla v minulosti,“ stěžuje si pro agenturu Reuters Kulikovskij s tím, že většina lidí o politice ani nepřemýšlí. „Je jim jedno, jestli je to Putin, nebo Navalnyj. Musí se probudit. Teprve pak se něco změní,“ dodává.

Grigorij Kulikovskijautor: Reuters

Pětačtyřicetiletý Alexej Gruk se ve volbách rozhodl podpořit kandidáta komunistické strany Ruska Pavla Grudinina. „Pro mě je důležité, že naše zahraniční politika zůstává stejná. K čertu se sankcemi. No a co že už tu nebudeme mít zboží z ciziny?“ rozčiluje se mechanik z Petrohradu a dodává: „Je mi to jedno.“