Vyšetřete smrt Palestinců, žádají arabské státy OSN. Izrael chce ukončení protestů

Tuniský velvyslanec při OSN Muhammad Chálid Chíárí, který stojí v čele skupiny arabských států v OSN, uvedl, že arabské země uvítaly názor Guterrese, že smrt palestinských demonstrantů musí být nezávisle vyšetřena. Zástupce Palestinců při OSN Rijád Mansúr mezitím řekl, že Guterres při setkání s ním vyjádřil velké znepokojení nad úmrtími palestinských civilistů a k možnosti nezávislého vyšetřování se postavil kladně.

"Domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu... jelikož se zde naskytuje několik možností, jednou z nich je nezávislé vyšetřování, kterému on (Guterres) i my dáváme přednost, a pak je také možnost jiného postupu při hledání faktů," uvedl Mansúr.

Již během minulého týdne si Palestinci v Pásmu Gazy postupně začali stavět stany u hranic s židovským státem. V pátek pak zahájili protest nazvaný "Pochod za návrat". Nejprve šlo o demonstrace vsedě, brzy se ale shromáždění vymklo kontrole. Stovky Palestinců nereagovaly na výzvy organizátorů a izraelských vojáků a začaly zapalovat pneumatiky a házet kameny na příslušníky izraelské armády. Ti proti nim použili ostré náboje.

Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Izraele, po smrti Palestinců minulý pátek zabránily Radě bezpečnosti OSN, aby vydala prohlášení, na jehož základě by mohl generální tajemník zahájit nezávislé vyšetřování. Mansúr nicméně uvedl, že nezávislé vyšetřování by bylo možné zahájit i bez souhlasu RB OSN, a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN nebo Rady OSN pro lidská práva (UNHRC).

Mansúr zdůraznil, že OSN má veškeré prostředky potřebné pro vyšetření incidentů. Zda bude Izrael spolupracovat, je podle něj irelevantní.

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Dannon naopak řekl, že demonstrace nebyly pokojné, jelikož při nich "Hamás a jeho spojenci z žen a dětí udělali lidské štíty a vyslali do boje ozbrojené teroristy". Při té příležitosti rovněž RB OSN požádal, aby vyzvala palestinské vedení, aby se zasadilo o okamžité ukončení těchto protestních akcí a zdůraznil, že Izrael důrazně odpoví na jakékoliv útoky na jeho svrchovanost.