Vyšetřoval ruskou kauzu, nyní končí. Bývalý náměstek ředitele FBI McCabe dostal výpověď

McCabe se rovněž významným způsobem podílel na prověřování skandálu kolem služební elektronické pošty neúspěšné demokratické kandidátky na prezidenta Hillary Clintonové. Bývalá ministryně zahraničí rozesílala e-maily ze soukromého poštovního účtu, což FBI označil za krajně lehkomyslné, nikoli ovšem trestné.

McCabe prohlásil, že jeho propuštění je součástí „pokračující války Trumpovy vlády proti FBI a proti vyšetřování vedenému Muellerovým týmem“.

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller se snaží odhalit možné ruské vměšování do voleb prezidenta Spojených států v roce 2016, v nichž Trump zvítězil nad Clintonovou. Trump již dříve popřel, že by jeho volební poradci byli v kontaktu s Rusy nebo že by on sám byl v nějakém spojení s Ruskem.

Trump loni v květnu nečekaně odvolal tehdejšího ředitele FBI Jamese Comeyho pro ztrátu důvěry. Na twitteru vyzýval i k odvolání McCabea, kterého obviňoval z politické zaujatosti. Ten v lednu rezignoval na funkci náměstka ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování, v FBI ale zůstal.

Jak upozornila agentura Reuters, McCabe dostal výpověď dva dny před svými padesátinami. Kdyby setrval v úřadu do 50. narozenin, měl by nárok na odchod do důchodu s plnou penzí.

Propuštění McCabea bylo doporučeno na základě interního vyšetřování, které dospělo k závěru, že McCabe „neoprávněně vyzrazoval informace médiím“.