Za neznámých okolností zemřel v Ománu světoznámý DJ Avicii. Bylo mu 28 let

Berglinga dle publicistky Diany Baronové našli v pátek po poledni místního času bez známek života v ománském Maskatu. „ Rodina je zdrcena a žádá všechny, aby respektovali její soukromí v tomto obtížném čase,“ uvedla v prohlášení.









Berling patřil mezi největší hvězdy současné hudební scény; spolupracoval například s Madonnou či Coldplay, získal dvě ocenění MTV a před několika dny byl podruhé nominován na Grammy. Mezi jeho největší hity patří Seek Bromance, Le7els, Wake Me Up nebo Without You.









Co stojí za Berlingovým umrtím, není známo. DJ trpěl zdravotními problémy. Podle agentury Bloomberg prodělal Bergling zánět slinivky břišní, částečně kvůli nadměrnému pití alkoholu. V roce 2014 mu byl také vyoperován žlučník a slepé střevo. Právě kvůli špatné zdravotní kondici hudebník v roce 2016 skončil s živým vystupováním.





„Začal jsem tvořit v šestnácti, jezdit po světě v osmnácti. Když se podívám zpět, říkám si: 'Opravdu jsem to všechno udělal já?' Byl to v určitém smyslu nejlepší čas mého života, ale za určitou cenu - hodně stresu a úzkosti; byla to ale nejlepší cesta mého života,“ řekl v rozhovoru s časopisem Billboard v roce 2016.