Zahraniční tisk: Buď budete pracovat do 70 let, nebo musí každý rok přijít 500 tisíc migrantů

Die Welt (Německo)

Na Německo tvrdě dopadá stárnutí populace a nedostatek pracovní síly. Přední němečtí ekonomové podrobili tvrdé kritice plány nové koaliční vlády ohledně penzí. Vláda Angely Merkelové chce zavést základní důchod pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel a chce zvýšit důchod matkám. Podle ekonomů jde ovšem o nesmyslný plán, který výrazně zatíží státní pokladnu.

Do budoucna má podle expertů Německo v podstatě jen dvě možnosti. První z nich je, že obyvatelé budou odcházet do důchodu výrazně později, konkrétně minimálně v 70 letech věku. Druhou možností je, že země každý rok přijme zhruba 500.000 migrantů. Od roku 1950 přitom migrace do země překročila hranici 500.000 lidí jen osmkrát.

autor: urm

Le Monde (Francie)

Francouzský deník zveřejnil další z textů z takzvaného projektu Daphne, který pokračuje v práci zavražděné maltské novinářky Daphne Galiziové. Nejnovější odhalení ukazuje, že Malta "kšeftuje" nejen s pasy, ale i s občanstvím. Občanem Evropské unie se můžete stát jen za zhruba jeden milion eur. Můžete se tak vyhnout mezinárodním sankcím a navíc můžete využívat velmi výhodného daňového systému.

Celý program prodeje občanství je téměř totožný s prodejem občanství na některých karibských ostrovech a není překvapením, že jej využívají zejména ruští občané. Le Monde upozorňuje, že takto získal občanství Malty i ruský podnikatel a zakladatel sítě obchodů se sportovním vybavením Sportmaster Dmitrij Dojchen.

autor: urm

Wall Street Journal (USA)

Tým právníků amerického prezidenta Donalda Trumpa získal významnou posilu. Zapojil se do něj bývalý a velmi oblíbený newyorský starosta Rudy Giuliani. Ten má svými zkušenostmi odvrátit hrozby, které před Trumpem stojí kvůli vyšetřování kauz spojených s ruským ovlivňováním amerických voleb.

Trump se vyslovil pro urychlené uzavření vyšetřování a tvrdě kritizoval oba muže, kteří ho vedou - Roberta Muellera a Roda Rosensteina. Ti se přitom vyjádřili, že prezident nemusí mít obavy, protože se jej vyšetřování netýká.

autor: urm

La Razon (Bolívie)

Největší bolivijský deník vítá zvolení nového kubánského prezidenta Miguela Diáze-Canela. Oceňuje, že dosud nejmladší kubánský vůdce slíbil pokračování revoluce a transformace ekonomiky, kterou započal jeho předchůdce Raúl Castro.

Také připomíná, že před ním stojí nelehké úkoly, které plynou zejména ze stavu ekonomiky. V oběhu jsou prakticky dvě oficiální měny, které je třeba sjednotit. Země má navíc problémy kvůli situaci ve Venezuele, která byla a stále je jejím významným obchodním partnerem.

autor: urm

The Daily Telegraph (Británie)

Británie se dostává do obrovských potíží poté, co Evropská unie odmítla její návrhy, které mají zabránit vytvoření "tvrdé" hranice mezi Irskem a Severním Irskem. V podstatě jde o to, že vláda britské premiérky Theresy Mayové chce, aby Británie s vystoupením z EU mohla opustit i takzvanou celní unii. Umožnilo by jí to dojednávat si obchodní dohody s jednotlivými zeměmi světa.

Pokud by ovšem celní unii opustilo i Severní Irsko, znamenalo by to vznik "tvrdé" hranice s Irskem. To je vzhledem ke společné historii obou států velmi problematické a pozici Mayové by to mohlo ohrozit. Britové tak navrhují, aby Severní Irsko jako výjimka zůstalo v celní unii. EU ovšem takový postup odmítá.

autor: urm

The Independent (Británie)

Británii zasáhlo nezvykle teplé počasí. Teploty by se o víkendu měly vyšplhat až na téměř 30 stupňů Celsia. Jde o nejteplejší dubnové počasí od roku 1949. Rekord z tohoto roku, který činí 29,4 stupně Celsia by mohl během víkendu padnout. Dlouhodobý teplotní průměr je přitom 11,4 stupně Celsia.

Největší komplikací bude teplé počasi pro maratonce, kteří poběží ulicemi britské metropole. Zhruba 40.000 běžců jednoho z neojblíbenějších maratonů světa už bylo varováno, aby nenosili veselé kostýmy, které jsou pro londýnský závod typické.

autor: urm

Daily Mail (Británie)

Britský bulvární deník se věnuje rezignaci šéfa respektované britské neziskové organizace Save the Children (Zachraňte děti), která ročně pomáhá zhruba 50 milionům dětí po celém světě. Alan Parker rezignoval, protože čelil podezření, že vedení organizace krylo obvinění ze sexuálního obtěžování, kterého se měli dopustit dva členové vedení organizace. Parker byl ve funkci 10 let a patří mezi velmi respektované osobnosti ve Velké Británii, honosí se také titulem Sir.

Daily Mail kromě tohoto skandálu rovněž upozorňuje na skutečnosti, že britská královna Alžběta podpořila svého syna Charlese, aby se stal budoucím šéfem Commonwealthu, který sdružuje Spojené království a bývalé kolonie. Někteří politici z tohoto bezprecedentního kroku ovšem nejsou nadšeni, protože dlouhodobě upozorňují, aby se hlavou Commonwealthu stal běžný politik, nikoliv člen královské rodiny.