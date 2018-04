Zahraniční tisk: Dozvuky úderu v Sýrii, znásilnění dívky v Indii a korupce na africký způsob

Dnešní zahraniční tisk se věnuje hlavně dozvukům útoku na Sýrii. Zatímco Britové se bojí, že na ně kvůli tomu zaútočí ruští hackeři, Němci přemýšlejí, jak teď jednat s Putinem. V Indii zase tisk konstatuje, že země už není bezpečná pro ženy a děti a rozebírá znásilnění holčičky, na kterém se podíleli policisté. A list The New York Times píše o obří korupci v Jižní Africe.

Dnešní Financial Times se kromě dění kolem Sýrie věnují také otázce, proč zpomalila ekonomika eurozóny. Dokonce i rychlost německého ekonomického růstu rapidně zpomalila. Nikdo přesně neví proč. Vysvětlení jsou třeba epidemie chřipky, špatné počasí či dlouhá jednání o sestavení koaliční vlády v Německu. Podle FT je příčinnou ale spíše změna politiky Evropské centrální banky a problémy se zásobováním.

Deník Haarezt rozebírá americký útok na Sýrii a mimo jiné zdůrazňuje, že podle Donalda Trumpa je syrský prezident ještě daleko od vítězství v syrské občanské válce a že se nikdo nezastane Izraele v jeho akcích proti vojenské přítomnosti Íránu v Sýrii. U domácího dění pak zmiňuje případ matky, která zřejmě utopila své dvouměsíční dítě v hotelovém bazénu. Prý ji to nařídil Bůh. Podle deníku je zřejmě psychicky nemocná.

Sobotní The Wall Street Journal rozebírá případ dívek unesených v Nigérii islamistickou skupinou Boko Haram, které se v USA dostaly do druhého vězení. Nigerijský podnikatel je tam nalákal na studium a zároveň využil jejich příběhu, který museli neustále opakovat, k vybírání peněz. Hrozil jim, že pokud se vrátí do Nigérie, něco se jim stane. Dnešní vydání pak zmiňuje, že americký prezident Donald Trump vybíral při útoku na Sýrii ze tří možností a jedna z nich byla i útok na ruskou protileteckou a protiraketovou obranu v této zemi a také na íránské základny. Nakonec ale zvolil omezený úder jen na syrské cíle. Proti rozsáhlejšímu úderu byl ministr obrany James Mattis.

Hongkongský South China Morning Post popisuje trable velkých rodin z etnických menšin při stěhování do obecního bytu. Byty jsou v Hongkongu příliš malé, než aby pojaly například celou rozvětvenou pákistánskou rodinu. Zaobírá se také tím, jak odlišná je současná obchodní válka mezi USA a Čínou od podobného konfliktu mezi USA a Japonskem v osmdesátých letech minulého století. Čína je větší, silnější a je státněkapitalistickou ekonomikou.

Íránský Tehran Times se věnuje rozsáhle útokům v Sýrii a tomu, jak byly „nezákonné“ a „podporují teroristy“. Zajímavý je velký prostor věnovaný varování německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera před vzájemným odcizením Západa a Ruska a nutnosti vzájemného dialogu. Současný íránský režim i opozice vždy inklinovaly k Německu jako vzoru pragmatického a funkčního státu a Rusko je spojencem Teheránu.

Indické noviny Hindustan Times se věnují stejně jako zbylý indický tisk momentálně největšímu skandálu v Indii. Hromadnému znásilnění osmileté dívky, na kterém se podíleli i policisté. Politici vládní hinduistické strany BJP projevili sympatie k obviněným, protože dívka byla muslimka. To vyvolalo protesty v celé Indii.

The New York Times se věnují na titulní straně mimo jiné obří korupci v Jižní Africe. Programy na pomoc chudým černochům většinou sloužily jen k obohacení politiků z vládnoucí strany ANC, nic se nezměnilo ani se změnou prezidenta.

Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung se také věnuje Sýrii, ale v komentáři z hlediska německé politiky. Americký útok v Sýrii byl podle něj i vzkazem ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, že Západ bude postupovat tvrdě. Byl to Putin, kdo zachránil syrského prezidenta Bašára Asada a kdo mu prý umožňuje vyrábět chemické zbraně. Německá politika vůči Rusku je podle komentáře docela vstřícná, ale pokud Putin neprojeví alespoň trochu dobré vůle, odcizení Ruska i s Německem bude pokračovat.

Podle britského deníku Daily Mail se Velká Británie obává toho, že jako reakci na útok na svého spojence Sýrii Rusko zaútočí na Velkou Británii. Kyberneticky. Na banky, zásobování vodou i zařízení nemocnic. Londýn je ale prý připraven.