Zahraniční tisk: Válka gangů, deportace migrantů a ekonomická revoluce v Číně

Financial Times (Velká Británie)

Financial Times 4.4.2018autor: urm

Nejrespektovanější světový byznysový deník se na titulní straně mimo jiné věnuje tématu Číňanů, kteří se stěhují do Velké Británie. Podle ekonomů se tak potvrzuje, že Londýn neztratí pozici světového finančního centra ani po Brexitu. Zahraniční investoři naopak tuto událost vnímají jako vznik bezpečného přístavu pro jejich peníze.

Číňané, stejně jako například Rusové, využívají institutu takzvaného zlatého víza. To může získat každý, kdo v Británii investuje více než 2 miliony liber do britských dluhopisů či dalších aktiv. Nemovitosti jsou v tomto případě vyloučeny.

Daily Mail (Velká Británie)

Daily Mail 4.4.2018autor: urm

Britský bulvární deník se věnuje kauze šéfa Labouristů Jeremy Corbyna, který se ocitl pod tlakem poté, co vyšlo najevo, že se zúčastnil večírku radikální levicové židovské skupiny Jewdas. Na ní údajně urážel britskou královnu i jejího chotě. Napadat měl i obyčejné Židy, v minulosti přitom čelil nařčení z antisemitismu.

The Sun (Velká Británie)

The Sun 4.4.2018autor: urm

Největší britský bulvární deník, stejně jako další podobně zaměřené noviny, přináší fotografii sedmnáctileté Taneshi Melbournové, kterou zavraždil gang na ulici v Tottenhamu. Podle novinářů dívka zemřela v matčině náručí, když se stala náhodnou obětí střelby „stupidní války směrovacích čísel“, jak souboj gangů nazývá britský bulvár.

Vraždě se věnuje i seriózní deník The Guardian, podle nějž šlo o válku mezi gangy z Tottenhamu a Wood Green. Novináři rovněž volají po větším nasazení policie, podobně jako tomu bylo v New Yorku na začátku 90. let minulého století. Tamní úroveň kriminality poté výrazně klesla, v britských městech naopak roste.

De Telegraaf (Nizozemsko)

De Telegraafautor: urm

Největší nizozemský deník varuje řidiče, že je v následujících letech čeká dopravní peklo. Na vině jsou váznoucí investice do infrastruktury a její současný stav. Řidiči během nejvytíženějších částí dne podle šéfa nizozemského automobilového klubu budou cestovat do práce o zhruba polovinu déle než v současnosti.

Jen za letošní rok se přitom doba strávená v dopravních zácpách prodloužila o 25 procent. Problém ovšem není jen na silnicích. Infrastruktura chátrá i v případě cyklostezek, přístavů či amsterdamského letiště Schiphol.

South China Morning Post (Čína)

South China 4.4. 2018autor: urm

Jeden z největších čínských deníků se věnuje oznámení, které na dnešek chystá čínský prezident Si Ťin-Pching. To se týká otevření nových přístavů, které mají být zároveň zónami volného obchodu a podle South China Morning Post mají být „otevřenější než Hong Kong“. Z hlediska celosvětového obchodu jde o významnou událost, zejména pak pro přímořskou provincii Hainan, která je občas označována za čínskou Havaj. Ta by díky nové politice měla ekonomicky předstihnout nejen Hong Kong, ale i Šanghaj.

Tehran Times (Írán)

Tehran Times 4.4.2018autor: urm

Íránský prezident Hasan Rúhání vyzval k vytvoření „národní“ mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím by Íránci komunikovali. Podle něj je tento krok zaměřen proti monopolu sociálních sítí a účelem údajně není omezit přístup Íránců na internet, který je ovšem už v současnosti regulován. Vláda zároveň oznámila, že ještě letos Íráncům zakáže přístup k oblíbené aplikaci Telegram, kde je komunikace šifrovaná. Teherán se tak zjevně vydává stejnou cestou jako Čína, která vyvinula rovněž celou řadu vlastních aplikací. Nejoblíbenější z nich je pak WeChat.

Die Tageszeitung (Německo)

Die Tageszeitung 4.4.2018autor: urm

Neměcký deník označovaný Taz se v hlavním komentáři na titulní stránce věnuje 50. výročí od zabití Martina Luthera Kinga. Tvrdě v něm kritizuje současnou situaci ve Spojených státech, kde je rasismus stále patrný a hlavní starostí černošské komunity je, jak přežít setkání s policistou.

„Každá matka černého teenagera musí přijímat opatření, které bílá matka přijímat nemusí. Chovej se slušně, policistovi vždy odpovídej pane, nenech se vyprovokovat a nedělej rychlé pohyby,“ píše komentátor Bernd Pickert. Podle něj rasismus na první pohled není vidět tak, jako byl za časů Martina Luthera Kinga, ale nadále je patrný všude.

Le Figaro (Francie)

Le Figaro 4.4.2018autor: urm

Francouzský pravicový deník řeší závazek tamního ministra vnitra, že bude ze země deportováno více ilegálních imigrantů než v minulosti. Mezi francouzské poslance tak míří poměrně zásadní reforma azylového práva, která ovšem naráží na odpor levice i krajní pravice. Zatímco levici se zdá příliš tvrdá, krajní pravici zase „naivní“.

Le Figaro přináší i některé zajímavé statistiky. Do Francie každý rok přijde zhruba 300.000 imigrantů, přičemž zhruba 90.000 jich je odsouzeno k vyhoštění. Jen u 20 procent z nich však k vyhoštění skutečně dojde. Experti nicméně upozorňují, že reforma azylového systému nebude mít větší dopad.