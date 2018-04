Zahraniční tisk: Válka s malárií, Venezuela na nohou a samota jako chronická nemoc mladých

El País (Španělsko)

Největší španělský deník si všímá napjaté situace v latinskoamerické Brazílii, která prochází největší krizí od pádu vojenské diktatury. Po celé zemi už několik dní demonstrují příznivci (ale i odpůrci) uvězněného exprezidenta Luize Inácia Luly da Silva, který je označován za nejoblíbenější hlavu tohoto jihoamerického státu v historii. Lula, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011, byl odsouzen loni v červenci za korupci k devíti letům vězení (později mu byl zvýšen na 12 let a jeden měsíc). El País o brazilské politice hovoří s bývalou prezidentkou Dilmou Rousseffovou, která je v těchto dnech na návštěvě Madridu. „Obvinění Luly jsou jen další fází pokračujícího státního puče,“ říká Rousseffová, která vstoupila do dějin jako první žena v čele Brazílie a také tím, že byla z nejvyšší funkce v srpnu 2016 v souvislosti s obviněním z rozpočtových machinací sesazena.

The Times (UK)

Mladí lidé trpí chronickým osaměním. Podle studie, na kterou se zaměřují The Times, jeden z deseti lidí ve věku mezi 16 a 24 lety přiznává, že se cítí být osamělý. Podobně je na tom věková skupina nad 20 let. Zjištění jsou překvapením, protože se má obecně za to, že samotu pociťují spíše lidé důchodového věku, kteří často žijí bez rodiny. Podle vědců za to mohou zejména ociální sítě, na které tzv. mileniálové tráví většinu svého volného času, nebo počítačové hry, které hrají z pohodlí svého domova po síti. Na scénu by se proto měly vrátit různé mládežnické kluby a kroužky, které by osamělým mladým lidem pomohly najít společnost. Noviny upozorňují na to, že jen v mezi lety 2012-2016 se po celém Spojeném království zavřelo více než 600 podobných klubů.

Ultimas Notícias (Venezuela)

Ve Venezuele se šíří malárie a roste počet úmrtí kvůli této nemoci. Situace si na hlavní stránice všímá i venezuelský deník Ultimas Notícias. V zemi kvůli ekonomické i politické krizi chybí léky. Ve srovnání s loňským rokem se počet nakažených malárií i těch, co zemřeli, více než zdvojnásobil. Velkým problémem je také to, že se choroba šíří do sousední Kolumbie a Brazílie.

Le Monde (Francie)

Snad všechny velké francouzské deníky se dnes věnují projevu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona před představiteli katolické církve. Macron je požádal, aby se více „angažovali“ nejen ve společenském, ale i politickém životě. Např. se více zapojovali do pomoci s imigranty nebo do záležitostí EU. Respektovaný list Le Monde připomíná specifičnost francouzské společnosti, kterou je striktní oddělení státu od církve. Věnuje se také kritice, kterou si Macron projevem vysloužil zejména od francouzské pravice.

Ámbito financiero (Argentina)

Tradiční argentinský ekonomický deník se na první stránce obsáhle zabývá návštěvou španělského premiéra Mariana Rajoye v Buenos Aires. Španělský ministerský předseda přislíbil investice, ale zároveň zdůraznil, že Argentina musí bojovat s inflací a také zapracovat na práci soudů. Na stole byla také připravovaná dohoda o volném obchodu mezi EU a blokem latinskoamerických zemí Mercosurem, který kromě Argentiny zahrnuje také Brazílii, Paraguay a Uruguay. Jde o čtvrtý největší obchodní blok světa s přibližně 260 miliony obyvatel.

Herald (UK)

Skotská města, jako je Glasgow, Edinburgh nebo Aberdeen, přicházejí každý týden až o pět obchodů, které musejí zavírat. Podobně jsou na tom i cestovní kanceláře, která mají své kanceláře na hlavních bulvárech v těchto velkých městech. Důvodem je rozmach řetězcových obchodů, které nabízejí levnější zboží a často pestřejší nabídku.

O Globo (Brazílie)

Největší brazilský deník O Globo se na své hlavní stránce věnuje probíhajícímu vyšetřování vraždy pokrokové političky a radní města Rio de Janeiro Marielle Francové, která byla zavražděna v polovině března. Po smrti Marielle se brazilská města zaplnila desetitisíci lidmi, kteří proti její vraždě protestovaly a požadovaly řádné prošetření. Lidé na sociálních sítích věřili, že její vražda vytrhne zemi z apatie, kterou prochází kvůli vleklé ekonomické i politické krizi. Marielle Francová byla bojovnicí za práva menšin a proti policejní brutalitě v chudinských favelách. Byla zastřelena v autě čtyřmi kulkami neznámými pachateli, když se vracela z akce svolané na podporu černošských žen.