Zahraniční tisk: Zaměstnance vystřídají roboti, rasová válka, pivo už není v módě

The Guardian (Velká Británie)

Všechny britské noviny se vrací k obvinění důchodce, který zabil zloděje, jehož přistihl ve svém domě. Guardian ovšem upozorňuje na mnohem větší problém, kterým jsou vraždy v Londýně. Jejich počet už letos přesáhl padesátku a média tvrdí, že se policii pořádek na ulicích totálně vymkl z ruky. Vlivný labouristický poslanec David Lammy vyzval k rezignaci premiérku Theresu Mayovou i ministra vnitra.

Londýnem navíc ve čtvrtek otřásla další vražda osmnáctiletého mladíka, z jehož vraždy jsou podezříváni dva sedmnáctiletí muži. Této vraždě se dokonce věnuje i byznysový deník Financial Times – ukazuje, že pouliční gangy v Británii značně sílí. Podle Guardianu jsou do nich verbování i dvanácti či třináctileté děti. Jejich cílem je přitom obchod s drogami, který v Británii představuje zhruba 11 miliard liber ročně.

Daily Mail (Velká Británie)

Velmi vlivný bulvární deník horuje za značné omezení výdajů, které z Británie putují do jiných zemí. Na zahraniční pomoc britská vláda každý rok dává 14 miliard liber, přičemž toto číslo se za poslední dekádu více než zdvojnásobilo. Může za to zejména závazek bývalého premiéra Davida Camerona, který stanovil, že na zahraniční pomoc má z britského rozpočtu odcházet nejméně 0,7 procenta rozpočtových příjmů.

Daily Mail označuje tento příspěvek za „nafouklý“ a vyzývá k jeho podstatnému omezení. Podle novinářů chybí peníze v britském zdravotnictví, mimo jiné na léčbu rakoviny.

The Times (Velká Británie)

Tradiční deník přináší odhalení, která se týkají pokusu o vraždu bývalého ruského agenta a jeho dcery plynem novičok. Britové podle zdrojů The Times informovali své spojence, že novičok byl vyroben v laboratořích ve městě Šichany a následně byl několik let testován, zda jej je možné využít k zabíjení za hranicemi Ruska.

The Times přirovnávají Šichany k britské tajné základně Porton Down. To je největší a také nejvíce kontroverzní britská základna, kde se testovali biologické i chemické zbraně. V současnosti je základna například využívána ke zkoumání vzorků chemických zbraní ze Sýrie.

Wall Street Journal (USA)

Byznysový americký deník kromě velmi emotivní fotky ruských diplomatů opouštějících Spojené státy přináší i varování před výkyvy, kterým čelí trh. Index takzvané volatility (výkyvů) na newyorské burze od začátku roku vzrostl o 72 procent. Obchodníci tento index označují rovněž za index „strachu“. Přispívají k tomu zejména rostoucí úrokové sazby, které „zdražují“ peníze a následně rostoucí spotřebitelské ceny. K nejistotě na trhu přispívá ovšem i obchodní válka, která je na spadnutí mezi USA a Čínou.

Le Soir (Belgie)

Největší belgický frankofonní deník upozorňuje na propad prodeje alkoholu, který zažívá Belgie. Podle Le Soiru jde o „volný pád“ způsobený značnými nárůsty spotřební daně. Meziročně prodej alkoholu poklesl téměř o pětinu, prodeje ovšem padají posledních pět let. Špatně se vede především pivu, jehož je Belgie světovým centrem. Meziročně se jeho prodej propadl o téměř desetinu.

Vláda si nicméně tento vývoj pochvaluje. Státní pokladna získala ze spotřební daně nejvíc peněz v historii, spotřeba alkoholu se přitom citelně propadla. Padá i spotřeba tabáku, který je také zatížen značnými spotřebními daněmi.

The Star (Jižní Afrika)

Jihoafrický deník si všímá „rasové války“, která zuří v opoziční Demokratické alianci. Druhá největší strana po vládnoucím Africkém národním kongresu je z velké části tvořena původními „černými“ obyvateli, ale významná místa ve straně podle kritiků ovládají běloši. Část straníků chce, aby do stranických stanov byla vepsána klauzule, jež by zajišťovala „férovější“ rozdělení míst mezi černochy a bělochy.

Die Welt (Německo)

Německý deník varuje, že robotizace průmyslu probíhá v Německu rychleji než jinde ve světě. Podle studie OECD má být během příštích 15 let v zemi nahrazeno robotem každé páté pracovní místo. Dalších 36 procent zaměstnanců se navíc musí připravit na to, že umělá inteligence zcela zásadně změní jejich pracovní náplň.

Jenom několik zemí je na tom v tomto ohledu hůře než Německo - Japonsko, Řecko, Turecko, Litva a Slovensko. Právě Slovensko má v tomto ohledu nejhorší výhledy. V zemi má být nahrazena roboty až třetina pracovních míst. Nejvíce si jich naopak zachová Norsko či Nizozemsko.