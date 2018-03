Zamlžené vidění, pak tma, zvracení, křeče a smrt. Ruští vědci popisují účinky novičoku

Zamlžené vidění, neutichající křeče a zvracení. Jediný, kdo je může vyvíjet, jsou vlády. To jediné víme o armádních jedech, jako je novičok, který sehrál hlavní roli v kauze Skripal. Zatímco britské úřady zkoumají, jak se látka dostala do těla bývalého ruského agenta a jeho dcery a kdo za tím stojí, ruští vědci nabízejí odpovědi na otázky, kam až sahá historie vývoje jedu a také na to, jak jed funguje.

Nervově paralytická látka novičok, překládaná jako nováček, stála za útokem na zběhlého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Při útoku v jihoanglickém Salisbury se otrávil ještě britský policista Nick Bailey, který našel zhroucená těla Sergeje a Julije na lavičce v parku. Rusko v oficiálních dokumentech opakovaně ukazuje na některé země, které podle něj pracovaly na vývoji tohoto armádního jedu – zařadilo mezi ně i Česko. Opomíná ale zahrnout svědectví několika ruských chemiků, kteří údajně na vývoji látky novičok pracovali.

Jeden z nich, bývalý špičkový sovětský chemik Vil Mirzajanov uvedl, že jeho úkolem bylo odstraňovat zmínky o existenci jedů, aby se o nich nedozvěděly zahraniční tajné služby. „Měl jsem tyto zbraně chránit,“ řekl novinářům.

Pak se ale něco změnilo. Byl to sám Mirzajanov, kdo poprvé veřejně odhalil existenci nervové látky novičok. Stalo se to v roce 1992 v momentě, kdy se Rusko připravovalo připojit k mezinárodní úmluvě o chemických zbraních. Spolu s kolegou a dalším vědcem Lvem Fjodorovem napsali o novičoku článek do ruských periodik a poskytli rozhovor The Baltimore Sun. Mizrajanov v něm popisuje, jak je novičok desetkrát účinnější v zabíjení lidí než srovnatelný nervový plyn VX, který vyvinuli Američané. „Nejdříve se vám zamlží vidění a následně jej ztratíte. Pak přijde na řadu zvracení, dýchací problémy a neustálé křeče. Pokud je to smrtící látka, tak vás to postupně zabije,“ uvedl.

Mizrajanova výpověď ale narazila a řada vědců ji zpochybnila. Americký vědecký časopis dokonce napsal, že jsou to výmysly a že je něco takového „jen těžko představitelné“. Mirzajanov byl po mediálních výstupech propuštěn, uvězněn a obviněn z vyzrazení státních tajemství.

Obvinění ale byla nakonec stažena a Mirzajanov žije od roku 1996 v USA. O novičoku od té doby nepromluvil, až nyní v souvislosti s útokem v Salisbury. Podle jeho názoru za ním stojí Rusko, které to ale odmítá a tvrdí, že nervové látky, jako je novičok, nevlastní. Program jeho vývoje prý ukončilo poté, co Mirzajanov prozradil jeho detaily, a následně se připojilo ke zmiňované úmluvě.

Je tu ale ještě další bývalý sovětský vědec Vladimir Uglev, který se podílel na programu v letech 1972-1988 a který říká, že Moskva armádní jedy použila už před Salisbury. Nezávislému ruskému serveru The Bell tento týden vypověděl, že určitý typ novičoku otrávil bankovního magnáta Ivana Kivelidiho a jeho sekretářku v roce 1995 v Moskvě. Jed se měl do těla obětí dostat skrz malou bavlněnou kuličku umístěnou do telefonního sluchátka v kanceláři.

Jiný vědec Lenoik Rink, který má také zkušeností s prací na ruském programu vývoji chemických zbraní, je ale jako jeden z mála vědců ochotných veřejně mluvit přesvědčen, že Rusko za útokem na Skripalovy nestojí. Podle něj je to moc přímočaré a především: oběti jsou pořád naživu. „Dokonce ani neprofesionální ruský agent by nepoužil ruskou látku s ruským jménem,“ řekl ruskému Sputniku. „Je tu na výběr mnoho stejně působících látek. Mířit raketou na nedůležitý cíl a ještě jej minout je naprostá stupidita,“ dodal.