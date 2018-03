Zase ta „spojenecká solidarita“. Moskva je hluboce zklamaná z vydání Nikulina do USA

Ruské velvyslanectví v Praze vyslovilo politování nad tím, že Česká republika vydala údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států a ne do vlasti. Diplomatická mise Ruska také podle agentury TASS sdělila, že o českém rozhodnutí nebyla informována. Americké velvyslanectví v Praze Nikulonovo vydání uvítalo. Podle Hradu, který lobboval za vydání Jevgenije Nikulina do Ruska,