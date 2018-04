Zdražování a obavy i větší štědrost. 5 příkladů, jak konflikt v Sýrii přímo dopadá na Česko

1: Češi hledají, zda vypukne 3. světová válka

„Vztahy USA s Ruskem jsou nejhorší ve své historii,“ prohlásil prezident Trump krátce před úderem na Sýrii. I mezi Čechy tak vyvolal obavy, že se blíží skutečný vojenský konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem, dvěma jadernými velmocemi. Růst hledání výrazu "3 světová válka" v prohlížeči Google strmě vystřelil, navzdory celé plejádě odborných hlasů, které poukazovaly na to, že podobný scénář není v ničím zájmu a není pravděpodobný.

2: Češi více přispívají na charitu

Češi se stali štědřejší a začali více přispívat na charitu, konkrétně na sbírkové účty pro Sýrii. „Darů jsme skutečně vybrali poněkud více,“ řekl pro INFO.CZ Tomáš Vyhnálek ze společnosti Člověk v tísni.

Nárůst zaznamenala i organizace Charita Česká republika, která evidovala asi šestinásobný nárůst darů. „V minulém týdnu jsme přijali na naše konto pro Sýrii v průměru jeden až pět darů denně, na počátku současného týdne to bylo až 26 darů," vysvětlil mluvčí Charity Jan Oulík.

3: Rostou ceny benzínu

Trhy nesnášejí nejistotu. A napětí v Sýrii jen přilévá oleje do ohně. V reakci proto začaly růst ceny ropy v obavách, že by mohlo dojít k omezení jejích dodávek. To se následně projevilo i do růstu cen benzínu v Česku.

Od konce března, kdy stál litr Naturalu 95 30.45 koruny jeho cena poskočila o více než 50 haléřů na 30.98 korun za litr. Podobný vývoj prodělala i cena nafty, která se zvýšila o 43 centů na 30.02 koruny za litr.

4: Uzavřelo se nebe

Mnoho leteckých společností z preventivních důvodů odklonilo trasy svých letadel mimo syrský vzdušný prostor. Obávali se totiž, že by jejich letadla mohla být zasažena spojeneckými raketami. A všichni mají v živé paměti případ letadla malajsijských aerolinek, které v roce 2014 sestřelila nad Ukrajinou raketa země-vzduch. Tehdy zemřelo všech 298 lidí, kteří byli na palubě. „Letadla Lufthansy se v rámci preventivních opatření určitou dobu východnímu Středomoří vyhýbají,“ řekl například tiskový mluvčí německých aerolinek.

5: Rozhádali se politici

Spojenecký útok měl vliv i na českou politickou scénu. Zásah Spojených států, Velké Británie a Francie zkomplikoval vyjednávání o vládě. „Agrese proti Sýrii nemůže nebýt velké téma při jednání s ANO,“ uvedl například místopředseda KSČM Josef Skála. „Tím spíš, že už se jedná o třetí krok stejným směrem,“ dodal politik. Nevoli zásah Západu vyvolal i mezi čelnými politiky ČSSD, které se Andrej Babiš snaží přimět ke spolupráci.

Dlužno podotknout, že z druhé strany Babiše, který spolu se svými ministry zásah za Česko slovně podpořil, aby pak začal ze dne na den svá stanoviska měnit a překrucovat, kritizovala i sněmovní opozice. Ta prosadila, že s ní vláda bude příště zahraniční politiku konzultovat, aby byla „jednoznačná a konzistentní“.