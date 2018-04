Zeman vyčinil Kiskovi. Před novináři mu vytkl, že Slovensko stále nepostavilo Český dům

Oba prezidenti na společné tiskové konferenci ocenili vztahy mezi oběma republikami. „Neznám dvě země tak blízké jako Česko a Slovensko,„ zdůraznil slovenský hostitel. „Jsem tady rád a cítím se tu jako doma,“ odvětil český host.

Kiska uvítal, že první Zemanova cesta po znovuzvolení vedla na Slovensko a do Tater. Poznamenal, že krás „nejmenších velehor světa“ si užívají každým rokem desítky tisíc návštěvníků z Česka. Počátkem října se tu s českým prezidentem znovu setká ve společnosti maďarského a polského kolegy na schůzce hlav států visegrádské čtyřky. Kiska přivítal pozvání na oslavy 100. výročí Československa 28. října do Prahy, zatímco prezident Zeman bude 30. října na slovenských oslavách v Martinu. Mezitím by se podle Zemana měli oba prezidenta vypravit prezidentským vlakem na jízdu z Brna do Bratislavy.

Zeman připomněl, že je v Tatrách po 20 letech. Naposledy se tu s tehdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou brodil závějemi sněhu a dohadoval řešení tehdy posledního konfliktu mezi oběma republkami, a to rozdělení československého zlata. „Dobrý kompromis je takový, že při něm jsou obě jednající strany bledé vzteky, a to se i stalo,“ zažertoval.