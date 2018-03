Země EU budou ve Skripalově kauze proti Rusku zřejmě postupovat jednotně, domnívá se diplomat

„Já myslím, že pokud se to stane, tak k tomu dojde koordinovaně v rámci Evropské unie a pokud vím, předseda Evropské rady Donald Tusk k tomu chce svolávat jednání,“ uvedl pro INFO.CZ diplomat Petr Kolář. Podle jeho předpokladu se nebudou země případně ke společným krokům přidávat postupně, ale stalo by se tak po schválení a v součinnosti s dalšími členskými zeměmi.

„Koordinovaná akce proběhla zatím na úrovni NATO. Severoatlantická rada přijala společné prohlášení směrem k Rusku, aby vyhovělo požadavkům Velké Británie a dodalo informace. Není vyloučeno, že britští diplomaté jednají i o dalších krocích s jednotlivými zeměmi, ale myslím, že pokud by k něčemu došlo, tak to bude koordinovaná akce v rámci NATO nebo EU,“ dodává Kolář. Nepředpokládá, že Česko by se následně protivilo společnému závazku vůči Unii.

„O dalším vývoji můžeme zatím pouze spekulovat. Já jsem zatím zaznamenal pouze vyjádření ministra Stropnického, které bylo s Británií velmi solidární a nevím, jak by se to vyvíjelo, kdybychom od společného stanoviska měli nějak cuknout. Myslím, že to by se asi nestalo a doufám, že zůstaneme solidním spojencem,“ předpokládá Kolář.

K útoku na Skripala se vyjádřil už také premiér v demisi Andrej Babiš. „Ostře odsuzujeme bezprecedentní útok nervovým plynem na území Velké Británie. Česká republika stojí jednoznačně na straně našeho spojence,“ uvedl na svém Twitteru. Prezident Miloš Zeman se zatím ke kauze nevyjádřil ani prostřednictvím tiskové zprávy, ani skrze Twitter svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Hlavy států a vlád Velké Británie, Spojených států, Francie a Německa mezitím vydaly společné vyjádření, ve kterém apelují na Moskvu, aby poskytla informace o látce Novičok, kterou byl Skripal se svou dcerou otráven. Téma výrazně také tento týden ovlivnilo jednání Rady bezpečnosti OSN. Americká diplomatka Nikky Haleyová vyjádřila solidaritu s Velkou Británií a uvedla, že Spojené státy jsou přesvědčené, že útok má na svědomí Rusko.

Ruský zástupce Rady Vassily Nebenzia naopak překvapil přítomné tvrzením, že útočný plyn možná použila sama Británie. „Nevedli jsme žádný výzkum a vývoj látky jménem Novičok,“ uvedl dle listu The Guardian Nebenzia. Útok označil za možný pokus Británie, jak poškodit pověst země před letním mistrovstvím ve fotbale. Rada proti Rusku nyní zvažuje další kroky. „Tohle je rozhodující moment. Členské státy dlouhodobě tvrdí, že neexistuje omluva po použití chemických zbraní za jakýchkoli okolností. Nyní je jeden z našich členů obviněn z použití chemické zbraně na území jiného suverénního státu. Důvěryhodnost této Rady selže, pokud nedokážeme Rusko dohnat k odpovědnosti,“ uvedla Haleyová.

Reakci připravuje i Rusko. Podle webu Politico se měl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes vyjádřit, že odplatou bude vyhoštění britských diplomatů z ruské federace. Oficiálně ale zatím další postup země neoznámila, přestože Lavrov slíbil, že se tak brzy stane. Kromě vypovězení diplomatů Británie přerušila s Ruskem také veškerá jednání a Mayová odvolala i plánovanou návštěvu Lavrova v Londýně. Britská premiérka také uvedla, že členové vlády ani královské rodiny nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se má v Rusku konat v červnu a v červenci.

Sergeje Skripala s jeho dcerou někdo otrávil 4. března v britském Salisbury. Kolemjdoucí je našli ležet v bezvědomí na lavičce. Oba napadení jsou stále v kritickém stavu. Mayová 12. března oznámila, že oběti byly zasaženy nervovým plynem Novičok. Podle jeho tvůrce Vila Mizajanova má Skripal velice malou šanci na to, že se někdy plně zotaví. Zároveň uvedl, že složení substance bylo tajné, a proto je pravděpodobné, že látku použil při útoku někdo z Ruska, kde zbraň vyvíjeli od 70. let minulého století.