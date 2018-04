Zemřela jihokorejská herečka, která byla vězněna v luxusní vile Kim Čong-ila. Natočila pro něj desítky filmů

Ve věku 91 zemřela jihokorejská herečka Čche Un-i, která byla na rozkaz Kim Čong-ila, otce nynějšího vůdce KLDR, v roce 1978 unesena do Severní Koreje a nucena zde hrát v prorežimních filmech. O několik měsíců nato unesli severokorejští agenti i jejího bývalého manžela, režiséra Sin Sang-oka. Dvojice utekla během cesty do Vídně v roce 1986. Pchjongjang vždy odmítal, že by herečka a filmař byli uneseni, a tvrdil, že do Severní Koreje zběhli. O pondělním skonu Čche Un-i informovala její rodina.