Židé mají právo na vlastní zemi, šokoval saúdský korunní princ v Americe

Muhammad bin Salmán, saúdský korunní princ, se rozhodl, že se zapíše do dějin. Sám o sobě mluví jako o vizionáři, jenž by rád otevřel svou zemi světu a život v ní učinil příjemnějším pro všechny. Vizionář je nicméně příliš skromné označení – obzvlášť když jde o někoho, komu, jak začíná být zřejmé, nestačí se do dějin jen zapsat, ale kdo chce (a nejspíš bude) dějiny psát sám.

První oficiální cesta MbS, jak bývá jméno korunního prince zkracováno, do Spojených států se nesla v duchu hledání investic a propagace plánu nazvaného Vize 2030, jež má zajistit Saúdské Arábii nezávislost na výnosech z ropného průmyslu, a který zatím zůstává spíš v plenkách. Ukázalo se, že se MbS od tradičního modelu saúdského vedení, na nějž jsou blízkovýchodní reportéři zvyklí, víc lišit nemůže, snad ani kdyby odložil tradiční oděv. Je víc než zřejmé, že byť není dvaaosmdesátiletý král Salmán v nijak špatném stavu, u kormidla už stojí jeho syn. A pokud se dá skutečně věřit jeho příznivcům z Wall Streetu a Bílého domu (obzvlášť pak kamarádovi Jaredu Kushnerovi), chystá se MbS s tradičními saúdskými pořádky velice rychle a zásadně zatočit.

Samí správní nepřátelé

Podobně výrazná politická postava nemůže nikoho, kdo se o blízkovýchodní region zajímá, nechávat chladným. A byť by seznam toho, co by se dalo MbS vyčíst, rozhodně nebyl kratší než týdenní nákup, nevede si korunní princ na vrcholné politické úrovni vůbec špatně. Z našeho pohledu si zatím zvládl nadělat jen samé správné nepřátele. Striktně se vymezuje proti vůdčím postavám Islámského státu, Hizballáhu, Hamásu, al-Káidě, húthíjům a kompletnímu vojenskému a duchovnímu vedení Íránu. Jako bonus pak poslouží zástup zkorumpovaných příbuzných, které nechal zavřít do luxusního domácího vězení v Rijádu. Ti všichni by rádi viděli princovu hlavu na míse (příbuzní možná klidně na krku, ale hezky uklizenou v Ritz-Carltonu, kde teď sedí se zmraženými účty a obviněním z korupce oni). Dvaatřicetiletého Muhammada to ale nijak zvlášť neděsí.

Korunní princ připomíná svým vystupování jordánského krále Abdalláha II. I on byl po svém zvolení do čela země očividně znechucený svými příbuznými, kteří v zásadě nic nedělali, zpátečnickou kmenovou a klanovou politikou, a i on se obával jak ší’itského, tak sunnitského extremismu. Jenže Saúdská Arábie je na rozdíl od Jordánska jedním z pilířů Blízkého východu, a kdyby MbS skutečně zrealizoval vše, o čem mluví, region čekají velké změny.

Během své návštěvy v USA poskytl korunní princ celou řadu rozhovorů. Z nich vyplývá, že podle jeho názoru stojí proti sobě na Blízkém východě dva znepřátelené tábory: na jedné straně „trojúhelník zla“ tvořený Íránem, sunnitskými teroristickými skupinami a Muslimským bratrstvem a na straně druhé aliance umírněných států, k nimž vedle Saúdů patří ještě Jordánsko, Egypt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Omán. „Trojúhelník zla“ se snaží podle MbS propagovat ideu obnovy chalífátu a budování říše silou, pro což v současném světě nemohou najít v islámu opodstatnění. „V každé zemi si můžete koupit knihy o náboženství. Poselství bylo rozšířeno. Už není naší povinností bojovat, abychom šířili islám. V trojúhelníku zla ale chtějí s muslimy manipulovat, tvrdí jim, že je jejich povinností jakožto muslimů – základem jejich důstojnosti jakožto muslimů – požadovat zřízení muslimské říše,“ vysvětloval MbS v rozhovoru pro The Atlantic, v čem tkví nebezpečí onoho trojlístku.

Názory saúdského korunního prince jsou místy až těžko uvěřitelně liberální. Například říká, že by bylo na místě, aby Saúdky už nemusely cestovat jen v doprovodu mužského příbuzného. „Před rokem 1979 existovalo v Saúdské Arábii opatrovnictví jako společenská zvyklost, ale neupravovaly jej žádné zákony,“ vysvětloval MbS a odkazoval tak na zásadní rok saúdskoarabských dějin, kdy došlo k íránské revoluci, ale sunnitští extremisté také na dva týdny obsadili Velkou mešitu v Mekce. V reakci na tento čin následovala zásadní utažení saúdských poměrů. „Tradice poručnictví nesahá do časů proroka Muhammada. V šedesátých letech ženy cestovaly bez mužských poručníků. Teď se to však děje a my se chceme pohnout dál a najít způsob, jak si s tímto jevem poradit, aniž bychom ublížili rodinám a naší kultuře.“

O svém úhlavním nepříteli, ájatolláhovi Chameneím, prohlašuje, že je horší než Hitler: „Jsem přesvědčený, že vedle íránského nejvyššího vůdce vypadá Hitler dobře. Hitler neudělal to, o co se pokouší nejvyšší vůdce. Hitler se snažil dobýt Evropu… Nejvyšší vůdce se snaží dobýt celý svět.“

Mírotvůrce

Tyto názory, byť pokrokové či extrémní, zas až tak nikoho nepřekvapily. Překvapení si korunní princ schoval až na otázku směřovanou na palestinsko-izraelský konflikt. Tehdy Muhammad bin Salmán řekl něco, co před ním ještě žádný arabský vůdce z úst nevypustil: Izraelci mají podle něj právo na vlastní, národní stát vedle toho palestinského. „Věřím, že všechny národy, kdekoliv na světě, mají právo žít ve svém státu a v míru. Věřím, že Palestinci a Izraelci mají právo na vlastní zemi.“ Podle Dennise Rosse, bývalého amerického diplomata, jenž se za vlády Billa Clintona stal zvláštním vyslancem pro Blízký východ, umírnění arabští vůdcové už o existenci Izraele hovořili, ale ještě žádný nikdy nepřisoudil Židům „právo“ na půdu jejich předků. To je sytě rudá linie, kterou nepřekročili ani ti nejvstřícnější.

Ano, mírová jednání a návrhy na upravení vztahu s Izraelem nejsou úplné novum. Egypt a Jordánsko už s Izraelem mírové smlouvy uzavřely a v roce 2002 byla na bejrútském summitu Arabské ligy podepsána desetibodová „Arabská mírová výzva“ (známé též jako „Saúdská výzva“), jež volala po normalizování vztahů mezi Izraelem a signatáři. Izrael se měl na oplátku stáhnout z okupovaných území včetně východního Jeruzaléma a otázka palestinských uprchlíků se měla vyřešit v souladu s rezolucí OSN č. 194. Výzvu nicméně den před jejím zveřejněním zastínil Pesachový masakr, nejkrvavější útok druhé intifády. Při bombovém atentátu, k němuž se přihlásilo hnutí Hamás, tehdy zemřelo 30 izraelských civilistů a jedna Švédka, dalších 140 Izraelců bylo zraněno. Vláda Ariela Šarona nato výzvu zavrhla jako nepřijatelnou. „Pokud je cílem arabského světa nahradit rezoluce OSN č. 242 a 338 s požadavkem stažení do hranice před rokem 1967, pak zjevně jejich návrh nemůžeme přijmout,“ sdělil v březnu toho roku Ariel Šaron deníku The Jerusalem Post.

Krátce po zveřejnění rozhovoru s korunním princem v The Atlantic se v Gaze rozhořely krvavé boje a saúdský král Salmán podle BBC zavolal prezidentu Trumpovi, aby jej ujistil o tom, že Saúdská Arábie nadále zastává „neochvějné stanovisko v palestinské věci a právo palestinského lidu na nezávislý stát s Jeruzalémem, jakožto hlavním městem“.

Problémy? Jaké problémy?

Nicméně o tom, kdo skutečně stojí za saúdským kormidlem, už byla řeč. A nedávné rozhodnutí povolit letům Air India na cestě z Tel Avivu průlet saúdským vzdušným prostorem, rozhodně nevypovídá o tom, že by MbS neměl to, co říká, dlouhodobě rozmyšlené. Je totiž možné, že po celé řadě dalších arabských vůdců, začali Palestinci, jejich nešťastný osud a rozhádanost unavovat už i toho (budoucího) saúdského.

Je zřejmé, že MbS umí ve své roli skvěle chodit. Bez váhání bude tvrdit, že „nic jako wahhábismus neexistuje“ a „jeho země nemá problém s židy. Prorok Muhammad si vzal za manželku židovku… V Saúdské Arábii najdete celou řadu židů a křesťanů, kteří k nám přijíždějí z Ameriky a Evropy. Mezi křesťany, muslimy a židy nejsou žádné potíže. Ty, které u nás máme, jsou stejné, jako problémy, které najdete po celém světě. Ale jsou to normální problémy.“ Jeden by skoro nevěřil, že mluví o té samé Saúdské Arábii, o níž mluví a píšou všichni ostatní.

Buď jak buď, vypadá to, že s komatózním autoritářským režimem je definitivně konec. Muhammad bin Salmán je prokazatelně vzhůru a při plném vědomí. Na psaní dějin je totiž potřeba se pořádně soustředit.