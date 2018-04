Zinscenovaná fraška jménem egyptské volby. Největší výzvou Sísího byly prázdné lístky

Dopadlo to podle očekávání, tedy výborně. Nebudeme si muset pamatovat a učit se psát jméno nového prezidenta, nebudeme muset složitě spekulovat, co s sebou jeho příchod do čela jedné z nejvlivnějších arabských zemí přinese, ani jestli bude bezpečné o prázdninách vyrazit do Hurghady. Abdalfattáh Sísí hladce obhájil egyptský prezidentský úřad. Volební komise napočítaly přes 24,2 milionu platných hlasů v jeho prospěch. Za svého prezidenta jej zvolilo 97 % všech účastníků voleb.

Sísího jediného protikandidáta Músu Mustafu Músu porazily i prázdné hlasovací lístky. Jako formu protestu je naházelo do uren přes 1,7 milionu voličů, tedy téměř 7,3 % všech zúčastněných, a kdyby se započítávaly do celkových výsledků, Sísí by se stovce ani nepřiblížil. Holt ne každý si to umí zařídit třeba jako bývalý irácký diktátor Saddám Husajn, jehož v prezidentském referendu v roce 1995 volilo impozantních 99,99 % hlasujících. Oficiálně se proti němu postavilo pouhých 3052 osob z toho 45 v Bagdádu. Otázka byla také položena mnohem srozumitelněji: „Souhlasíte s tím, že je prezident Saddám Husajn prezidentem země?“ Ano/Ne. Pamětníkům voleb za komunistického režimu to bude něco velmi okatě připomínat.

Sísího protikandidát Músá ale nemusí věšet hlavu. Není jediný, koho v Egyptě porazily prázdné hlasovací lístky. S lehkou nadsázkou můžeme říct, že druhý tedy skončil kandidát Tabula Rasa. Stejně dopadl i Músúv mnohem známější kolega, jenž se zúčastnil boje o prezidentské křeslo v předchozích volbách v roce 2014, politik, novinář a básník Hamdín Sabáhí. Tehdy bylo neplatných hlasů sice „jen“ milion, ale Sabáhí si odnesl podobný počet hlasů jako Músá – necelého tři čtvrtě milionu. „Podle předběžných výsledků jsem prohrál. Jsem nicméně spokojený s výsledkem, ať je jakýkoliv,“ ujistil Músá, předseda strany Ghad (Zítřek) po telefonu moderátora televizní stanice CBC Extra. Zjevně ho to nijak zvlášť nezdrtilo. Za vítěze voleb označil především egyptský lid a zdůraznil, že s prezidentem Sísím bude s potěšením další čtyři roky spolupracovat. Zjevně by se nerad ocitl mezi těmi, kteří posloužili a dál nejsou zapotřebí.

Za kolik

Hlasování o novém egyptském prezidentovi se konalo minulý týden a Egypťané měli na vhození lístků celé tři dny. Dostatečně dlouhá doba na jejich zpracování zajistila mimo jiné i opadnutí zájmu o výsledek, jenž byl v podstatě předem jasný. Otázkou poté, co Sísí s dostatečným předstihem zlikvidoval všechny potenciální konkurenty, nebylo zda, ale za kolik.

Předseda Národní volební komise, soudce Lášín Ibráhím, si na tiskové konferenci během pondělního oficiálního vyhlášení výsledků pochvaloval, kolik Egypťanů žijících v zahraničí se dostavilo k volbám, a vyzdvihl také dohled justice nad hlasováním. Z průběhu voleb byl nadšený i sám prezident, který na svém twitterovém účtu zveřejnil poté, co se minulý týden ve středu uzavřely volební místnosti, dojemnou koláž nadšených voličů ze všech koutů země se slovy: „Hlas Egypťanů je bez vší pochybnosti svědectvím nepolevující vůle našeho národa rozhodovat sám o sobě. Pohled na Egypťany před volebními místnostmi mě naplňuje pýchou a hrdostí a je to nezvratný důkaz velikosti našeho národa, jehož synové prolili mnoho krve, abychom my mohli zamířit do budoucnosti.“

Zprávy o průběhu voleb se poměrně zásadně rozcházely v závislosti na tom, kdo o nich referoval. Katarská televizní stanice al-Džazíra, která není zrovna velkým fanouškem egyptského prezidenta, hovořila o tom, že hned po skončení pátečních kázání a modliteb v mešitách 23. března, tedy čtyři dny před začátkem voleb, vyrazily do egyptských ulic náklaďáky, které z tlampačů voličům připomínaly, že se mají po neděli dostavit k urnám, že je to jejich národní povinnost. Byly vypsány odměny pro okrsky s největší volební účastí a probíhala dokonce i loterie pro hlasující – kdo hlasoval, mohl se zúčastnit slosování o finanční zajištění ‘umry, neboli malé cesty do Mekky. ‘Umra je v islámu považována za chvályhodný čin a pro mnohé muslimy, kteří na velkou pouť do Mekky nemají dostatek prostředků (nebo na ní už byli), je to skutečně něco, za co má smysl se „porvat“. Z venkova svezly voliče autobusy a náklaďáky, aby jim hlasování „usnadnily“, a ženy radující se na fotkách údajně dostaly pár liber, aby zatančily a zazpívaly.

Co bylo kritiky egyptského režimu vykládáno jako zaplacená šaráda, o tom vládní zdroje hovořily jako o spontánní radosti. Stejně tak to bylo s volební účastí. Podle jedněch se dveře volebních místností netrhly, již zmiňovaná al-Džazíra naopak v úterý hovořila o jednom až dvou voličích za hodinu v káhirských volebních okrscích. Nakonec dorazilo 41 % všech Egypťanů oprávněných volit, což je sice o 6 % méně než v předchozích prezidentských volbách, nicméně je to stále vysoké číslo (nemá cenu připomínat, kolik voličů chodí v Čechách třeba ke druhému kolu senátních voleb). A ať už přitančili skutečně s nadšením nebo proto, že jim někdo řekl, aby to udělali, na výsledném počtu hlasujících to nic nemění.

Zneplatňovači na vzestupu

Podle Dáliji Zijád z egyptského Liberálního demokratického institutu – jedné ze 48 neziskových organizací, jež dostaly nakonec oprávnění na volby dohlížet (přičemž pouze čtyři byly mezinárodní) – proběhlo vše v naprostém pořádku. „Egypťané nevolili jen proto, že je to jejich ústavní právo, volili proto, že jsou rozumní a zodpovědní,“ pochvalovala si v rozhovoru, který po volbách poskytla televizní stanici ON Live. Institut podle Dáliji nezaznamenal žádné vážnější narušení průběhu voleb a vysoká účast je podle ní jasným vzkazem teroristům a zemím, které terorismus podporují – což je podle Egypta například právě Katar a zmiňovaná stanice al-Džazíra. Ta byla také spolu s tureckými televizními stanicemi podle Mohammeda Imána ze Státní informační služby jedinou, která na mezinárodním poli nereferovala o volbách v „pozitivním a objektivním“ duchu.

Už před volbami si úřady došláply na média a dokonce vyzývaly veřejnost, aby informovala policii o každém, kdo by mohl mít tendenci zobrazovat Egypt ve špatném světle. Způsob, jakým se režim vypořádal s reálnými protikandidáty, neměl podle novináře Hamzy Hendawiho obdoby ani za třicetileté vlády autokrata Hosního Mubáraka. A přestože se všichni v egyptských médiích snaží tvářit, že bylo vše v naprostém pořádku, ozývají se i jiné hlasy. „Rozhodl jsem se, že volit nebudu, ale nakonec jsem na poslední chvíli šel, protože nám hrozili, že jinak budeme muset zaplatit pokutu 500 egyptských liber (zhruba 580 korun),“ vyprávěl nezaměstnaný, šestadvacetiletý Káhiřan Mohammed Mustafa reportérům The Times of Israel. „Lístek jsem ale zneplatnil, protože to nebyly žádné opravdové volby. Sísí věděl, že vyhraje ještě dřív, než to celé vůbec začalo.“

„Ti, kdo zneplatnili hlasovací lístky, nám poslali vzkaz, jejž je nutné přečíst a na který je nutné odpovědět. Můžeme říct, že momentálně máme v Egyptě politickou stranu nazvanou ‚zneplatňovači‘, kteří dostali víc hlasů, než vůdci existujících stran,“ konstatoval Imád Husajn z deníku aš-Šurúq.

Zneplatněné hlasovací lístky nejsou nic nového. Už po volbách v letech 2012 a 2014 se na sociálních sítích objevily fotky zneplatněných lístků. Na jeden z nich dopsal volič tužkou „Hlasuji pro tebe, Batmane.“ A jiný: „Sáro, vážně tě moc miluji.“ Na lístku, jehož fotka obletěla svět po těchto volbách, vyjádřil hlasující touhu zvolit si za prezidenta země hvězdného Mohameda Salaha, káhirského rodáka kopajícího za britský Liverpool. Podle Michaela W. Hanna, odborníka na Egypt z newyorského think-tanku The Century Foundation, sice lidé mohli zůstat doma, nicméně mnozí z nich, například zaměstnanci státní správy, volit prostě museli. Zneplatnění lístků se tak stalo jedinou formou protestu.

Abdalfattáh Sísí se v posledních letech dočkal na mezinárodní půdě uznání za uzákonění dlouho odkládaných ekonomických reforem, jako bylo omezení subvencí na základní zboží a zavedení volné směnitelnosti egyptské libry. Reformy ale vyšponovaly ceny a tvrdě zasáhly především chudé Egypťany. Sísí navíc v posledních letech přišel s celou řadou megalomanských projektů, které mají přebudovat a rozšířit infrastrukturu země, ale jejichž případný pozitivní efekt drtivá většina Egypťanů neměla šanci pocítit.

„Chtěl jsem k volbám jít, protože mi záleží na budoucnosti Egypta,“ vysvětloval zhruba padesátiletý káhirský lékárník Chálid al-Fíqí novináři z agentury AP. „Svůj lístek jsem ale zneplatnil, i když Sísího podporuji. Chtěl jsem totiž, aby počet neplatných lístků byl co nejvyšší a jemu došlo, že existuje dost věcí, se kterými nejsme spokojení. Třeba skutečně špatný stav veřejného školství.“

Těžko říct, jestli si prezident Sísí ty necelé dva miliony neplatných lístků skutečně „přečte“, respektive jestli si je vyloží tak, jak by nejspíš nejen pan lékárník chtěl. Přece jen z ulice do prezidentského paláce v Heliopoli je to dost daleko.