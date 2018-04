Zuckerberg v Kongresu: Nesu plnou zodpovědnost. Šéf Facebooku se omluvil za kauzu Cambridge Analytica

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se na dnešní společné schůzi právního a obchodního výboru Senátu Spojených států omluvil za to, že společnost nedokázala zajistit bezpečnost osobních dat uživatelů. Prohlásil také, že pokud by lidé nechtěli reklamy, které Facebook cílí na základě jejich osobních informací a zájmů, museli by za to platit. Dodal ale, že vždy bude možnost využívat bezplatnou verzi facebooku.