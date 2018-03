Schizofrenní život česko-syrského zubaře: „ČR byla oázou svobody. Děsí mě, co se tu teď děje“

Narodil se na začátku 70. let v Pardubicích české mamince a syrskému tatínkovi. S rodiči ještě jako malý odletěl do Damašku, kde do svých 23 let studoval a stal se zubařem. Zpátky v České republice získal potřebné atestace a postupem času vybudoval špičkovou stomatologickou kliniku v Hradci Králové. Radek Mounajedd v současnosti patří ke špičce ve svém oboru a Česko považuje za svůj domov. V poslední době ale ve společnosti cítí pnutí, politická situace ho prý znervózňuje. A ačkoliv sám umí perfektně česky a přijal evropský styl života, Češi se ho prý pořád ptají, jestli se nechce vrátit „domů“. Je Česko stále oázou svobody a liberalismu? Co mu chybí v tuzemském zdravotnictví? A proč se zubaři stahují z venkova do větších měst? Podívejte se na rozhovor.