Audi dočasně odvolala ředitele Stadlera. Nahradí do Abraham Schot

Německá automobilka Audi se rozhodla dočasně zbavit funkce generálního ředitele Ruperta Stadlera (55), který byl v pondělí zadržen v souvislosti s aférou kolem podvodů s měřením emisí. Na jeho místo prozatímně jmenovala šéfa prodeje Abrahama Schota (56). Oznámila to dnes firma.

Audi je nejziskovější značkou německého automobilového koncernu Volkswagen. Ten v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

Mnichovská prokuratura již minulý týden oznámila, že Stadler je v souvislosti s emisní aférou vyšetřován, a to mimo jiné kvůli podezření z podvodu. V pondělí uvedla, že Stadler byl vzat do vazby kvůli obavám, že by mohl mařit vyšetřování. Skandál se týká také zhruba 1,2 milionu vozů české divize Škoda Auto.

Cena akcií koncernu Volkswagen se v pondělí v reakci na Stadlerovo zadržení snížila o více než tři procenta. Dnes akcie Volkswagenu pokračují v poklesu, kolem poledne ztrácely zhruba dvě procenta.

„Stadler požádal dozorčí radu, aby ho dočasně zprostila jeho povinností v představenstvu Audi a v představenstvu Volkswagenu. Dozorčí rady Audi a Volkswagenu jeho žádosti vyhověly,“ uvedla v dnešním prohlášení automobilka Audi. Dodala, že Stadler bude suspendován, dokud se nevyjasní okolnosti, které vedly k jeho zadržení. Stadler byl jakožto předseda představenstva Audi rovněž členem představenstva koncernu Volkswagen, upozorňuje agentura DPA.

Nizozemec Schot, jehož křestní jméno bývá zkracováno na „Bram“, je členem představenstva Audi teprve od loňského září, na starosti má prodej a marketing. Předtím několik let působil jako šéf prodeje v divizi užitkových vozů Volkswagenu. Podle agentury DPA byl na post prozatímního šéfa automobilky Audi zvažován rovněž její finanční ředitel Alexander Seitz.

Šéf závodní rady Audi Peter Mosch uvedl, že zástupci zaměstnanců Schotovo jmenování do funkce prozatímního ředitele podporují. „Pro zaměstnance je nyní důležité, aby prozatímní ředitel vrátil podnik do klidnějších vod,“ dodal.

Stadler byl médii, politiky i zástupci zaměstnanců kritizován kvůli svému přístupu k řešení emisního skandálu. Loňské změny ve vedení Audi se ho však nedotkly, protože měl podporu ze strany rodin Piëchů a Porschů, které Volkswagen kontrolují, napsala agentura Reuters.