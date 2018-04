Audi svolává zhruba 1,2 milionu aut, hrozí jim požár

Automobilka uvedla, že čerpadla ve svolávaných vozech může zablokovat odpad z chladicího systému. Navíc může vlhkost v těchto čerpadlech způsobit elektrický zkrat. Prodejci vozů Audi čerpadla ve svolávaných autech bezplatně vymění.

Svolávání se týká vozů A4 z let 2013 až 2016, vozů A5 z let 2013 až 2017, vozů A6 z let 2012 až 2015 a vozů Q5 z let 2013 až 2017. Všechny svolávané automobily jsou vybaveny dvoulitrovým motorem s turbodmychadlem, uvedla AP.

Automobilka Audi je součástí německého koncernu Volkswagen. V loňském roce zvýšila celosvětový odbyt o 0,6 procenta na rekordních 1,878 milionu vozů.