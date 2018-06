ČEZ postaví na pumpách Benzina dobíjecí stojany pro elektromobily

Energetická společnost ČEZ postaví v následujících letech na čerpacích stanicích sítě Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol desítky rychlodobíjecích stojanů pro elektromobily. Do konce letošního roku by mělo být podle nich zprovozněno více než deset rychlodobíjecích stojanů.

Společnosti uvedly, že výstavba bude zčásti financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě.

První dvojice rychlodobíjecích stojanů ČEZ byla uvedena do zkušebního provozu na čerpací stanici Benzina v Rousínově u Vyškova. Elektromobily lze nyní u Benziny dobíjet ve třech lokalitách. Vedle Rousínova ještě ve Vrchlabí a Vystrkově u Humpolce. Celkem Benzina v Česku provozuje 404 benzinových pump a je lídrem trhu.

„Na čerpacích stanicích Benzina chceme nabízet co nejširší portfolio produktů a služeb. Vedle tradičních paliv poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG. Nyní nabídku rozšíříme o elektrickou energii. V první fázi jsme vytipovali až 25 stanic ležících na exponovaných místech - ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy,“ uvedl dnes místopředseda představenstva Unipetrolu Tomasz Wiatrak, zodpovědný za maloobchod.

Připomněl, že firma pracuje na tom, aby do nabídky Benziny zařadila také vodík, jehož je producentem. „Máme k dispozici studie proveditelnosti pro konkrétní lokality a projekt je ve stadiu získávání potřebných povolení,“ dodal Wiatrak.

ČEZ dnes uvedl, že vytipované lokality plánuje vybavit rychlonabíjecími stojany v horizontu následujících dvou let. „ČEZ je s téměř stovkou veřejných dobíjecích stanic provozovatelem největší sítě v České republice a Benzina je zase jedničkou na trhu čerpacích stanic. Rozhodli jsme se proto spolupracovat a rozvíjet elektromobilní síť společně. Čerpací stanice jsou logickými místy pro dobíjení, řidiči jsou zde zvyklí tankovat a najdou tu potřebné zázemí,“ uvedl ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický minulý týden uvedl, že počet elektromobilů na českých silnicích by se měl v roce 2020 zvýšit proti loňsku téměř čtyřikrát na zhruba 5000. Množství hybridů se pak zdvojnásobí na 12.000 vozů. V roce 2025 by to pak mohlo být až 100.000 elektromobilů.

Elektromobily v současnosti nabízí nebo chystá většina automobilových značek. Zlom by měl nastat právě okolo roku 2020, kdy automobilky slibují přijít na trh s desítkami nových elektrických modelů, aby splnily zpřísňující se limity pro emise CO2. V té době by měla mít minimálně dva elektromobily i domácí Škoda Auto.

Celkový počet aut na českých silnicích loni přesáhl 5,5 milionu. Množství osobních vozů v registru vozidel se meziročně zvýšilo o 224.000 na 5,593 milionu na konci prosince 2017.