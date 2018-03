Chystají se drastické poplatky na stará auta: Kterých modelů se budou týkat?

Český motorista je důležitým přispěvatelem státního rozpočtu. Přibližme si základní položky, jimiž ročně do společné pokladny přispívá. Z benzinu 12,5 miliardy na DPH a 27 miliard na spotřební dani, z nafty 29,5 miliard na DPH a 60 miliard na spotřební dani (pravda – tady pomáhají projíždějící zahraniční kamiony). K tomu 4,6 miliardy na dálničních známkách, podnikatelé pak přidali 6,2 miliardy na silniční dani. Zdánlivě okrajový doplněk pak představují takzvané ekopoplatky za starší vozidla.

Za devět let od roku 2009 se na nich vybralo 3,7 miliardy korun. Ale pro náš pohled jsou důležité z jiného důvodu. Jen 206 milionů, tedy 18 % vybrané částky, šlo na předem stanovený účel, tedy likvidaci vraků. Zbytek peněz od motoristů si Státní fond životního prostředí nechal. Lépe řečeno z nich zaplatil projekty zcela odlišné, například zateplování paneláků nebo dotace na tepelná čerpadla. Seniory z Pošumaví či Bruntálska, kteří nemají než na starou felicii, jsme tedy obrali o pět tisíc a za jejich peníze se zlepšuje život někomu úplně jinému.

Přijde vám to nefér? Tak se držte. Právě tuto přerozdělovací mašinu chce vláda vydatně posílit, a to opět na úkor nejchudších.

Ministerstvo dopravy si nechalo vypracovat studii, jak zrychlit obnovu vozového parku. Externí konzultační firma poslala návrh, který by motoristy s průměrným platem nemile překvapil.

Zvažuje se totiž rozšíření dnešní silniční daně. Platili by ji všichni motoristé (dnes pouze podnikatelé) a odstupňovaná by byla podle emisní normy. Za pouhé vlastnictví vozidla bychom podle návrhu platili každoročně 16 000 Kč (Euro 0, do roku výroby 1993) až 4000 Kč (Euro 3, do roku 2005). Teprve novější vozidla by byla od daně osvobozena.

