Honda Z: Pohon všech kol a motor uprostřed ve zvláštním minivozítku. A kapela ZZ Top

ZZ Top je americká hudební skupina, hrající takzvaný jižanský rock. Podobně jako třeba Lynyrd Skynyrd, jejíž zakládající členové kdysi tragicky zahynuli při leteckém neštěstí. Ten v některých ohledech může trochu připomínat žánr „country“, byť o něco tvrdší. Zřejmě název této nepříliš známé miniaturní Hondy přiměl marketing japonské značky k oslovení „vousáčů“ ZZ Top. Vznikla velmi podařená reklama, v níž účinkuje nejen samotné autíčko, ale hlavně dvojice zpívajících kytaristů. Aby toho nebylo málo, tak píseň „ZZ Top on the Z“ je z našeho pohledu velmi podařená, podobně jako třeba známé hity „Gimme all your lovin“, či „Viva Las Vegas“. Ostatně posuďte sami v přiloženém videu s reklamním spotem na „Z“.

Odsouzený politik ve vládě není téma. A koaliční smlouva je cár papíru. Komentář V. Dostála

Pod zadními sedadly

Ted už tedy víte, co má ZZ Top společného s Hondou Z druhé generace vyráběnou v letech 1998 až 2002. Ale co ta koncepce ze supersportu v kombinaci s pohonem všech kol a průchodností terénem na úrovni dobrého SUV? Už jen samotný vznik modelu Z je docela zajímavý. Základem pro stavbu se stal běžný miniautomobil z takzvané třídy kei cars (objem motoru do 660 cm3, výkon do 63 koní) Honda Life, která má ovšem poháněcí ústrojí vpředu napříč.

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBU AUTO.CZ