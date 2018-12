Kde otevřou nové dálnice a zpřísní se bodový systém? Novinky pro řidiče v roce 2019

Rok 2018 už se pomalu chýlí ke konci, a tak už je čas se dívat kupředu, do toho příštího. Pro české řidiče naštěstí (nebo bohužel?) nijak zásadní nebude. Ceny dálničních známek se nemění a nechystají se ani žádné rozsáhlé legislativní změny. Přesto všechno se detailněji podívejme na to, co české řidiče v roce 2019 čeká.