Krásné dívky, SUV a žádná angličtina. Reportáž z autosalonu v Pekingu

Hodiny ospale ukrajují posledních pět minut třetí odpoledne a mě do očí nemilosrdně pálí horké čínské slunce. Právě jsem prošel posledním check-pointem z pekingského autosalonu, expa tak obrovského jako země sama. Osm velkých hal, přes 200 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy a tisícovka automobilů mě naučily, že Číňané milují velikost a já že jsem jen zpovykaný Evropan na návštěvě.

O šest hodin dřív mě řidič po dvouhodinové cestě spletí pekingských silnic, dálnic a ringů vysazuje co by kamenem dohodil od areálu expa, jen přes silnici. Tiše hudruju. Jestli mi Čína v posledních dnech dala v něčem lekci, tak že dopravní pravidla si zde žijí svým vlastním chaotickým životem a při jakémkoliv přecházení komunikace mi nadledvinky do těla vysílají pořádnou dávku adrenalinu.

Číňané auta milují. Tamní prodeje loni jen těsně nepokořily 25milionovou hranici a na počtu návštěvníků na veletrhu je to znát - byť jde zatím o novinářský den. „Pro Číňany je účast na autosalonu neskutečně prestižní záležitostí, zvláště během úvodních dní,“ vysvětluje mi můj místní průvodce Tomáš, který v Říši středu žil přes pět let. „A pokud se jim na černém trhu podaří sehnat lístky, tak jsou na to pyšní a svou účast dávají patřičně na odiv.“