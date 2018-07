Manažer automobilky BMW přechází do týmu Volkswagen. Nahradí vyšetřovaného exšéfa Audi

Manažer automobilky BMW Markus Duesmann (49), zodpovědný za nákup a dodavatelské sítě, se stane členem manažerského týmu koncernu Volkswagen. Oznámila to dnes automobilka, jejíž součástí je i mladoboleslavská Škoda Auto. List Handelsblatt s odkazem na své zdroje napsal, že se Duesmann postaví do čela automobilky Audi, která stejně jako Škoda patří do koncernu Volkswagen.