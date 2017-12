Novinka u měření emisí. Stanice musí od ledna fotografovat kontrolovaná auta

Stanice měření emisí budou muset od ledna fotografovat kontrolovaná vozidla a záznamy z kontrol posílat do elektronické evidence. Podobná pravidla platí od loňského roku i pro stanice technické kontroly. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo dopravy. To původně požadovalo ostré spuštění nového systému od prosince, kvůli pomalému připojování jednotlivých stanic do systému ale lhůtu o měsíc odložilo.