OBRAZEM: Sportovní žihadla i městská auta. Prohlédněte si, v čem se vozil Karel Gott

Svůj první vůz si koupil v roce 1963. Byla jím „malá Amerika“ – Opel Capitan roku výroby 1953. Podle historek z hereckého prostředí jej pořídil v Západním Berlíně na zájezdu divadla Semafor. Auto ale zpáteční cestu vydrželo jen do Drážďan, kde motor začal klepat.

Domů dojel s hercem Václavem Štaidlem vlakem. Capitan se nikdy do Čech nepodíval, protože po návratu této posádky do Drážďan při jeho tažení naboural do táhnoucího Fordu Cortina. Gott zaplatil za opravy a svůj první vůz prodal, aniž by se s ním pořádně svezl.

Jedním z jeho dalších aut bylo krásné kupé Alfa Romeo 2000. Také neskončilo dobře, Gott v něm v roce 1973 zažil svou první havárii, a to na namoklé silnici. První Audi si Gott pořídil v roce 1977. O deset let později okusil další německý vůz, a sice Porsche 911 Carrera. Už v té době ale vstupuje do vod Mercedesu.

Třídu S průběžně vlastnil v několika generacích, a je tomu tak i dodnes, kdy je často i svým šoférem vozem aktuálním vydáním před faceliftem. Své ženě Ivaně pořídil Audi A4, se kterou naboural v Praze, ale také Mercedes třídy R. Aktuálně jezdí ve Volkswagenu Golf.

Nejen luxusní a sportovní vozy ale legenda české pop music vlastnila. Po Praze se mu prý dobře parkovalo s první generací Škody Fabia v roce 2008, řidič Oldřich Havránek pak Gotta vozil také v Citroënu Berlingo.

