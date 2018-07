Přežije Ford Mondeo? Slavné jméno by mohl nést chystaný crossover

Automobilka Ford na jaře šokovala prohlášením, když oznámila, že do budoucna na americkém trhu přestane nabízet sedany a zaměří se primárně na SUV a crossovery. To znamená i konec modelu Fusion, který se v Evropě prodává jako Mondeo – to by přitom mělo rovněž skončit. Definitivní konec Fusionu (Mondea) by to ale být nemusel, automobilka by slavné označení mohla užívat i nadále, jen pro jiný model.

Místo Fusionu (a podle všeho i Mondea) americká značka nabídne crossover, který bude chtít konkurovat mimo jiné Subaru Outback. A právě tento automobil by na americkém trhu mohl převzít označení Fusion. Bylo by tak logické, kdyby pro něj v Evropě bylo užito označení Mondeo.

Na zachování jména Fusion údajně tlačí američtí dealeři, kteří argumentují tím, že je to na tamějším trhu mezi zákazníky dobře známé označení s pozitivní image. Vždyť Fusion i přes pokles zájmu patří v USA mezi slušně prodávané vozy, když v letech 2014 a 2015 překonal dokonce hranici 300.000 prodaných aut za rok. Automobilka navíc do jeho propagace investovala desítky milionů dolarů. To samé platí v Evropě pro Mondeo, které má po čtyřech generacích a 25 letech prodeje dobré jméno, a tak by bylo zvláštní, pokud by se ho Ford zbavil.

