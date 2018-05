Proč jezdíme starými auty? Průměrný věk vozového parku je už 14,62 roku

Jsem stár, jsem velmi stár, jsem superstar – to si v anekdotě říkal komunista Brežněv při ranním pohledu do zrcadla. Podobně by to o sobě mohl říci český automobilový park.

Ten za posledních skoro třicet let prodělal bouřlivý rozvoj, ale za ním určitě nejsou jen společenské změny, kterými si Češi v tom období prošli. Začněme třeba tím, že na přelomu roku 2017 a 2018 u nás bylo registrováno skoro 5,6 milionu osobních aut, jak ukazuje zelený graf. V roce 1989 to bylo jen 2,3 milionu vozidel.

Asi se tedy máme opravdu lépe. Objektivně je ale nutno říci, že počet registrovaných osobních aut rostl ve všech civilizovaných zemích. Tempo růstu však nebylo tak vysoké. Jiná věc je průměrné stáří. V tématu se zabýváme osobními vozy. Jejich průměrný věk se na prahu letopočtu 2018 vyšplhal už na 14,62 roku.

Jinými slovy typické auto na českých silnicích je ve věku teenagera, puberťáka, žáka deváté třídy základní školy, chcete-li… V porovnání s vyspělými automobilovými trhy tímhle číslem zaostáváme. To, proč je tomu tak, se dá vysvětlit v několika rovinách.

Statistika a výhledy

Existuje něco, čemu se říká přirozená obnova vozového parku. Je to koeficient vyjádřený v procentech, který říká, jaký je podíl nově registrovaných vozů v celkovém počtu registrovaných aut.

Ve vyspělých a stabilních ekonomikách v okamžiku, kdy prodeje nových vozů nejsou dotovány programy typu šrotovného nebo elektromobility, je to hodnota obvykle kolem 8–10 %.